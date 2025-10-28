قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رياضة

اللجنة الفنية باتحاد الكرة: حلمي طولان محق في تصريحاته ويجب الحفاظ على شكل المنتخب

حلمي طولان
حلمي طولان
حسن العمدة   -  
ياسمين تيسير

أكد محمد عمر عضو اللجنة الفنية باتحاد الكرة، أن حلمي طولان المدير الفني لمنتخب مصر الثاني، لم يخطأ في تصريحاته الأخيرة.

وقال عمر، في تصريحات مع كريم رمزي لبرنامج لعبة والتانية على راديو ميجا إف إم: حلمي طولان المدير الفني لمنتخب مصر الثاني محق في تصريحاته ويجب الحفاظ على شكل المنتخب قبل بطولة كأس العرب.

وأضاف عمر: المهندس هاني أبو ريدة رئيس اتحاد الكرة، هو الوحيد القادر على حل ازمة المنتخب الثاني مع رابطة الأندية، فيما يخص تأجيل مباريات بيراميدز.

وتابع: ما أعلمه أن ناديي الأهلي والزمالك لن يعترضا على تأجيل مباريات بيراميدز، وبالتالي الأمر يتوقف على موافقة رابطة الأندية على تأجيل المباريات.

محمد عمر عضو اللجنة الفني باتحاد الكرة محمد عمر اتحاد الكرة حلمي طولان منتخب مصر الثاني

