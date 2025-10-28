اللجنة الفنية باتحاد الكرة: حلمي طولان محق في تصريحاته ويجب الحفاظ على شكل المنتخب

أكد محمد عمر عضو اللجنة الفنية باتحاد الكرة، أن حلمي طولان المدير الفني لمنتخب مصر الثاني، لم يخطأ في تصريحاته الأخيرة.

وقال عمر، في تصريحات مع كريم رمزي لبرنامج لعبة والتانية على راديو ميجا إف إم: حلمي طولان المدير الفني لمنتخب مصر الثاني محق في تصريحاته ويجب الحفاظ على شكل المنتخب قبل بطولة كأس العرب.

وأضاف عمر: المهندس هاني أبو ريدة رئيس اتحاد الكرة، هو الوحيد القادر على حل ازمة المنتخب الثاني مع رابطة الأندية، فيما يخص تأجيل مباريات بيراميدز.

وتابع: ما أعلمه أن ناديي الأهلي والزمالك لن يعترضا على تأجيل مباريات بيراميدز، وبالتالي الأمر يتوقف على موافقة رابطة الأندية على تأجيل المباريات.