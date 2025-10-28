حلمي طولان: ملاعب التدريب متأجرة لرجال أعمال

تحدث حلمي طولان مدرب منتخب مصر المشارك في كأس العرب بقطر، عن معاناته من عدم توفير ملاعب، لإقامة تدريبات المنتخب عليها.

وأضاف في تصريحات إعلامية عبر برنامج «الكورة مع فايق»: "الملاعب بتاعت مصر زي القاهرة والسلام وبرج العرب وملاعب القوات المسلحة كلها مفيش استاد يتدرب عليه منتخب مصر!، ومحدش بيرضى نلعب ونتدرب على ملعب باسم مصر".

وتابع: "بيطلبوا مني فلوس وأنا بلعب مع منتخب مصر وبتدرب على ملعب باسم مصر".

وأتم: "عاوزينا نكون زي المغرب إزاي؟ ملاعب استاد القاهرة الفرعي متباعة لرجال أعمال أصحاب أندية وممنوع نقرب منها".