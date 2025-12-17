جنوب سيناء تُعيد الاقتراع وسط جاهزية كاملة.. المحافظ يتابع الانتخابات لحظة بلحظة

انطلقت، اليوم الأربعاء، جولة الإعادة لانتخابات مجلس النواب بمحافظة جنوب سيناء، وسط إجراءات أمنية وتنظيمية مشددة، وتواجد مكثف لقوات المرور لتنظيم الحركة المرورية، مع توجيه المواطنين إلى التحويلات المرورية التي جرى تنفيذها لتسهيل دخول وخروج الناخبين من مقار اللجان الانتخابية.

وفتحت اللجان أبوابها أمام الناخبين في تمام الساعة التاسعة صباحًا، في أجواء يسودها الهدوء والانضباط، مع بدء توافد محدود للناخبين خلال الساعات الأولى من عملية التصويت.

وأكد مركز العمليات وإدارة الأزمات بالمحافظة حضور جميع القضاة المشرفين على العملية الانتخابية قبل الموعد المحدد لفتح اللجان، والانتهاء من تجهيز أوراق الاقتراع وكشوف الناخبين بكافة اللجان، مشيرًا إلى أن المتابعة مستمرة على مدار الساعة من خلال غرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة، بالتنسيق الكامل مع غرف العمليات الفرعية بالمدن التي تُجرى بها الانتخابات.

وفي هذا السياق، أكد اللواء الدكتور خالد مبارك، محافظ جنوب سيناء، أن المحافظة رفعت درجة الاستعداد القصوى بجميع الأجهزة التنفيذية لتقديم كامل الدعم التنظيمي واللوجستي للعملية الانتخابية، لافتًا إلى أن المتابعة تتم لحظة بلحظة للاطمئنان على انتظام العمل داخل اللجان وتوافر الخدمات اللازمة للناخبين.

وشدد المحافظ على التزام المحافظة الكامل بالحياد التام والوقوف على مسافة واحدة من جميع المرشحين، بما يضمن نزاهة وشفافية العملية الانتخابية، مؤكدًا أن دور المحافظة يقتصر على الدعم والتنظيم فقط دون أي تدخل في مجريات التصويت.

وأوضح أن اللجان الانتخابية جرى تجهيزها على أعلى مستوى، مع توفير الأحبار اللازمة بجميع اللجان، إلى جانب إتاحة كراسٍ متحركة لتيسير عملية التصويت لكبار السن وذوي الهمم، دون رصد أي معوقات أو شكاوى قد تؤثر على نزاهة وشفافية الانتخابات.

وتُجرى جولة الإعادة لانتخابات مجلس النواب بمحافظة جنوب سيناء داخل 10 لجان انتخابية بالدائرة الثانية، موزعة على لجنة عامة واحدة وخمس لجان فرعية بمدينة طور سيناء، بإجمالي 39,956 ناخبًا وناخبة، ولجنتين فرعيتين بمدينة رأس سدر تضمّان 16,421 ناخبًا وناخبة، ولجنة فرعية واحدة بمدينة أبو زنيمة تضم 6,135 ناخبًا وناخبة، ولجنة فرعية واحدة بمدينة أبو رديس تضم 5,420 ناخبًا وناخبة، ليبلغ إجمالي عدد الناخبين بالدائرة الثانية 67,932 ناخبًا وناخبة.