انتخابات مجلس النواب.. طوابير السيدات والشباب تزين المشهد في أبو كبير بمحافظة الشرقية
جولة الإعادة للمرحلة الثانية.. مشاهد من الساعات الأولى لفتح باب التصويت
طارق أبو العينين: وجود محمد صلاح ضمن "ذا بيست" فخر لنا.. وهدف المنتخب حصد أمم أفريقيا
ننشر أسماء المصابين في حادث انقلاب سيارة ميكروباص بالطريق الصحراوي الغربي أسوان / القاهرة
الأهلي مركز ثاني .. أورلاندو يتفوق بقائمة الأكثر مشاركة بكأس أمم أفريقيا
المحبة والترابط بين شركاء الوطن أثناء الإدلاء بصوتهم.. صورة تزين المشهد الانتخابي بالقليوبية
هل عيار 21 هيوصل 6000 جنيه.. أمر عاجل للمقبلين على الزواج بشأن الذهب
مصر تبدأ تطبيق معايير المدن الخضراء المستدامة في 11 مدينة جديدة بحلول 2026
صدي البلد يكشف أسباب حضور مدرب الأهلي لمباراة منتخب مصر ونيجيريا
الحكومة البريطانية ترفع 3 كيانات وأفراد سوريين من قائمة العقوبات
انتخابات النواب.. إقبال كثيف على قرى المرشحين في جولة الإعادة بكفر الشيخ| شاهد
3 خناقات لـ أحمد عبدالرؤوف مع نجوم الزمالك | الأسماء مفاجأة
english EN
جنوب سيناء تُعيد الاقتراع وسط جاهزية كاملة.. المحافظ يتابع الانتخابات لحظة بلحظة

الناخبين امام اللجان بجنوب سيناء
الناخبين امام اللجان بجنوب سيناء
ايمن محمد

انطلقت، اليوم الأربعاء، جولة الإعادة لانتخابات مجلس النواب بمحافظة جنوب سيناء، وسط إجراءات أمنية وتنظيمية مشددة، وتواجد مكثف لقوات المرور لتنظيم الحركة المرورية، مع توجيه المواطنين إلى التحويلات المرورية التي جرى تنفيذها لتسهيل دخول وخروج الناخبين من مقار اللجان الانتخابية.

وفتحت اللجان أبوابها أمام الناخبين في تمام الساعة التاسعة صباحًا، في أجواء يسودها الهدوء والانضباط، مع بدء توافد محدود للناخبين خلال الساعات الأولى من عملية التصويت.

وأكد مركز العمليات وإدارة الأزمات بالمحافظة حضور جميع القضاة المشرفين على العملية الانتخابية قبل الموعد المحدد لفتح اللجان، والانتهاء من تجهيز أوراق الاقتراع وكشوف الناخبين بكافة اللجان، مشيرًا إلى أن المتابعة مستمرة على مدار الساعة من خلال غرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة، بالتنسيق الكامل مع غرف العمليات الفرعية بالمدن التي تُجرى بها الانتخابات.

وفي هذا السياق، أكد اللواء الدكتور خالد مبارك، محافظ جنوب سيناء، أن المحافظة رفعت درجة الاستعداد القصوى بجميع الأجهزة التنفيذية لتقديم كامل الدعم التنظيمي واللوجستي للعملية الانتخابية، لافتًا إلى أن المتابعة تتم لحظة بلحظة للاطمئنان على انتظام العمل داخل اللجان وتوافر الخدمات اللازمة للناخبين.

وشدد المحافظ على التزام المحافظة الكامل بالحياد التام والوقوف على مسافة واحدة من جميع المرشحين، بما يضمن نزاهة وشفافية العملية الانتخابية، مؤكدًا أن دور المحافظة يقتصر على الدعم والتنظيم فقط دون أي تدخل في مجريات التصويت.

وأوضح أن اللجان الانتخابية جرى تجهيزها على أعلى مستوى، مع توفير الأحبار اللازمة بجميع اللجان، إلى جانب إتاحة كراسٍ متحركة لتيسير عملية التصويت لكبار السن وذوي الهمم، دون رصد أي معوقات أو شكاوى قد تؤثر على نزاهة وشفافية الانتخابات.

وتُجرى جولة الإعادة لانتخابات مجلس النواب بمحافظة جنوب سيناء داخل 10 لجان انتخابية بالدائرة الثانية، موزعة على لجنة عامة واحدة وخمس لجان فرعية بمدينة طور سيناء، بإجمالي 39,956 ناخبًا وناخبة، ولجنتين فرعيتين بمدينة رأس سدر تضمّان 16,421 ناخبًا وناخبة، ولجنة فرعية واحدة بمدينة أبو زنيمة تضم 6,135 ناخبًا وناخبة، ولجنة فرعية واحدة بمدينة أبو رديس تضم 5,420 ناخبًا وناخبة، ليبلغ إجمالي عدد الناخبين بالدائرة الثانية 67,932 ناخبًا وناخبة.

