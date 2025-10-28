لجنة المسابقات: لم نتسلم أي مقترحات من حلمي طولان بشأن كأس العرب

أكد طه عزت، رئيس لجنة المسابقات برابطة الأندية، أنه لم يتسلم حتى الآن أي مقترحات من الكابتن حلمي طولان بشأن استعدادات المنتخب لكأس العرب.

وقال عزت في تصريحات لبرنامج “أوضة اللبس” الذي يقدمه الإعلامي أحمد حسام ميدو على قناة النهار: “لا أعلم من استلم خطة استعدادات المنتخب من الكابتن طولان، إن كان قد فعل ذلك فعلاً حسب تصريحاته، لكن حتى الآن لم تصلني أي تفاصيل رسمية.”

وأضاف: “نهدف إلى دوري منتظم يراعي مصلحة المنتخبات الوطنية، خاصة أن الدوري يجب أن ينتهي قبل منتصف مايو المقبل استعدادًا لكأس العالم.”

وأوضح رئيس لجنة المسابقات أن هناك حسابات دقيقة تتعلق بتأجيل المباريات، مشيرًا إلى أن أي تأجيل تم وفقًا لجدول المشاركات في البطولات الخارجية والأجندة الدولية، مؤكدًا في ختام تصريحاته أن تحديد المشاركات الخارجية للأندية كان يجب أن يتم قبل وضع جدول المسابقة لضمان انتظام البطولة.