توقيع الكشف الطبي مجانا على 184 حالة بوحدة الأمل الصحية بمدينة القصير

كشفت قافلة طبية مجانية، جرى تنظيمها بوحدة الأمل الصحية بمدينة القصير، عن توقيع الكشف الطبي على 184 حالة في عدد من التخصصات المختلفة، وذلك في إطار مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية «حياة كريمة» ومبادرة «100 مليون صحة»، وتنفيذًا لتوجيهات اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر، بشأن التوسع في تقديم الخدمات الطبية المجانية وتحسين مستوى الرعاية الصحية المقدمة للمواطنين.

وأكد اللواء أحمد صقر رئيس مدينة القصير، أهمية توفير كافة الإمكانيات اللازمة لضمان نجاح القوافل الطبية، مشددًا على ضرورة المتابعة المستمرة لأعمال القافلة، وتيسير إجراءات الكشف على المواطنين، إلى جانب تقديم الدعم الكامل للأطقم الطبية، بما يسهم في تقديم خدمة صحية متميزة تلبي احتياجات الأهالي.

وفي هذا السياق، تابعت الإدارات المختصة بالوحدة المحلية لمدينة القصير أعمال القافلة الطبية التي نظمتها مديرية الشؤون الصحية بوحدة الأمل الصحية، حيث تم إجراء الكشف الطبي وصرف العلاج اللازم بالمجان لعدد 184 حالة، شملت تخصصات متعددة.

وجاء توزيع الحالات على النحو التالي: 70 حالة باطنة، 22 حالة نسا وتوليد، 66 حالة أطفال، 11 حالة تنظيم أسرة، 19 حالة أسنان، 24 حالة معمل دم، و16 حالة معمل طفيليات.

وتأتي هذه القوافل الطبية ضمن جهود الدولة المستمرة للارتقاء بالمنظومة الصحية، وتخفيف العبء عن كاهل المواطنين، وضمان وصول الخدمات الطبية المتكاملة إلى مختلف فئات المجتمع، لاسيما بالمناطق الأكثر احتياجًا، بما يعكس اهتمام القيادة السياسية بتحسين جودة الحياة الصحية للمواطنين.