محافظ القاهرة يشدد على رفع الإشغالات بمنطقة موقف السلام

أجرى الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة جولة تفقدية بمنطقة موقف السلام، لمتابعة سير العمل داخل الموقف والوقوف على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، والتأكد من انتظام حركة النقل وعدم وجود أي معوقات أمام الركاب.

وخلال الجولة، شدد المحافظ على ضرورة الالتزام بالتعريفة المقررة وخطوط السير، مع اتخاذ الإجراءات القانونية ضد أي مخالفات، مشددًا على أهمية الحفاظ على الانضباط داخل الموقف والتعامل الحضاري مع المواطنين.

كما وجّه المحافظ مسؤولي الحي والأجهزة التنفيذية بمتابعة أعمال النظافة ورفع الإشغالات، والتأكد من توافر عوامل الأمن والسلامة، بما يضمن سهولة حركة المواطنين وتحقيق السيولة المرورية بالمنطقة.