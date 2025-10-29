رابطة الأندية عن تهديد حلمي طولان بالرحيل: مفيش مشكلة مصر مليانة مدربين كتير

أكد ثروت سويلم، عضو رابطة الأندية المصرية المحترفة، أن قرار الرابطة هو عدم تأجيل أي مباراة، مشيرًا إلى أن هذا الموضوع محسوم.

وقال سويلم في تصريحات لبرنامج "الكلاسيكو" على قناة "أون":

“القرارات الخاصة بعدم تأجيل أي مباراة تم اتخاذها، والمهندس هاني أبو ريدة كان حاضرًا، ولا أعتقد أنه سيوافق على تأجيل أي لقاء”.

وتابع: “الكابتن حلمي طولان وافق على تولّي تدريب منتخب مصر الثاني بالشروط الموجودة، وهو زعلان مني، لكن أعتقد أنه هيكمّل، وفيه مدربين كتير يتمنّوا يدربوا المنتخب”.

واختتم: “لو الكابتن حلمي فضّل الرحيل عن المنتخب، مفيش مشكلة، يمشي، ومصر مليانة مدربين أكفاء”.