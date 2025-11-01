صالح جمعة يتذكر اللاعب الراحل أحمد رفعت ويشارك صورة جمعتهما

شارك صالح جمعة، لاعب الأهلي السابق، صورة مع اللاعب الراحل أحمد رفعت، عبر حسابه الشخصي على انستجرام.

وعلق صالح جمعة على الصورة، وكتب: “قد مات قوم وماتت فضائلهم ”.

وكانت قد أصدرت محكمة جنح التجمع الخامس، حكمها ببراءة لاعب النادي الأهلي السابق صالح جمعة، بعد قبول المعارضة المقدمة منه على حكم حبسه لمدة 6 أشهر، في اتهامه بالتعدي على صاحب مصنع حلويات بالسب والضرب، وإحداث إصابات به بالتجمع.

وتعود الواقعة إلى بلاغ تقدم به مواطن يُدعى "ع. هـ"، صاحب مصنع حلويات، إلى قسم شرطة التجمع الخامس، اتهم فيه "جمعة" وآخرين بالتعدي عليه بالسب والضرب أمام أحد الفنادق الشهيرة بمنطقة التجمع، إثر خلاف على أولوية المرور، مما تسبب في إصابات متفرقة له.