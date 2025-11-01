قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
حدثان تاريخيان في نفس اليوم.. الغندور يتحدث عن افتتاح المتحف المصري
عضو مشروع المومياوات المصري تكشف لـ صدى البلد تفاصيل فحص مقتنيات "عنخ أمون": العثور على طفلتي الملك محنطتين
رئيس الوزراء: المتحف المصري الكبير مثال بارز على الشراكة بين مصر واليابان
إصابة جديدة تضرب ليفربول.. ضربة في موسم صعب وآرني سلوت في مأزق
4 طلاب يلقون قطة فى النيل .. الداخلية تكشف تفاصيل الفيديو المثير
تعاون وثيق مرتقب بين مصر ولبنان | تفاصيل مهمة
بمناسبة احتفالات الهالوين.. أسرار علمية وراء مشاعر الرعب
سعر الدولار أمام الجنيه اليوم السبت 1-11-2025
عودة محمد صلاح .. تشكيل ليفربول المتوقع في مواجهة أستون فيلا
معبد الأقصر يحتفل بالمتحف المصري الكبير
موعد مباراة ليفربول وأستون فيلا في الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة
سيراميكا كليوباترا بالصدارة .. ترتيب الدوري قبل مباراتي الأهلي والزمالك
رياضة

رغم التسجيل.. استياء في الزمالك من تراجع مستوى شيكوبانزا وتحذير أخير للاعب

منتصر الرفاعي

تسود حالة من الاستياء داخل نادي الزمالك تجاه المهاجم الأنجولي شيكوبانزا، بسبب التراجع الملحوظ في مستواه الفني خلال المباريات الأخيرة، رغم نجاحه في تسجيل هدف خلال اللقاء الأخير أمام البنك الأهلي.

وأكدت مصادر داخل النادي أن الجهاز الفني غير راضي عن أداء اللاعب في الفترة الماضية، معتبرا أنه لم يقدم المستوى المنتظر الذي يوازي الثقة التي منحها له النادي، ولا يبرر رحيل مصطفى شلبي إلى البنك الأهلي في بداية الموسم.

وأشارت المصادر إلى أن إدارة الزمالك وجهت تحذيرًا شديد اللهجة لشيكوبانزا بسبب ما وصفته بعدم الانضباط داخل الفريق، وتكرار بعض التصرفات السلبية والأزمات مع الجهاز الفني، إلى جانب تراجع مردوده البدني والفني.

 فرصة أخيرة حتى فترة الانتقالات الشتوية

ومنحت الإدارة اللاعب فرصة أخيرة حتى فترة الانتقالات الشتوية المقبلة في يناير من أجل استعادة مستواه وتحسين أدائه داخل المستطيل الأخضر، قبل اتخاذ قرار نهائي بشأن مستقبله مع الفريق.

رحيل شيكوبانزا 

وفي حال استمرار الأداء المتراجع للاعب، تتجه النية داخل النادي إلى تسويقه ورحيله خلال الميركاتو الشتوي المقبل، خاصة في ظل رغبة الزمالك في تدعيم صفوفه بعدد من الصفقات الجديدة.

ويذكر أن الزمالك لا يزال مطالبًا بسداد جزء من مستحقات نادي إستريلا البرتغالي الخاصة بصفقة انتقال شيكوبانزا إلى القلعة البيضاء، والتي تمّت خلال الفترة الماضية.

