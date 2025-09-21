أصدرت محكمة جنح التجمع الخامس، حكمها ببراءة لاعب النادي الأهلي السابق صالح جمعة، بعد قبول المعارضة المقدمة منه على حكم حبسه لمدة 6 أشهر، في اتهامه بالتعدي على صاحب مصنع حلويات بالسب والضرب، وإحداث إصابات به بالتجمع.

براءة لاعب النادي الأهلي السابق صالح جمعة في مشاجرة التجمع

وكانت المحكمة قد أصدرت حكمًا سابقًا بحبس صالح جمعة لمدة 6 أشهر، وكفالة مالية قدرها ألف جنيه، في القضية رقم 10193 لسنة 2024 جنح التجمع الخامس، قبل أن تُلغى العقوبة عقب قبول المعارضة وإعادة نظر القضية.

وتعود الواقعة إلى بلاغ تقدم به مواطن يُدعى "ع. هـ"، صاحب مصنع حلويات، إلى قسم شرطة التجمع الخامس، اتهم فيه "جمعة" وآخرين بالتعدي عليه بالسب والضرب أمام أحد الفنادق الشهيرة بمنطقة التجمع، إثر خلاف على أولوية المرور، مما تسبب في إصابات متفرقة له.

وباشرت النيابة العامة التحقيقات وأحالت المتهمين إلى محكمة الجنح التي أصدرت اليوم حكمها ببراءة اللاعب بعد النظر في دفوعه القانونية.