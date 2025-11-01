جوميز يرفض العودة لتدريب الزمالك

كشف الإعلامي أحمد عبد الباسط، عن تطورات داخل نادي الزمالك بشأن المدير الفني الجديد.

وكتب أحمد عبد الباسط نقلا عن صحيفة "الميدان" السعودية: “جوميز رفض تدريب الزمالك بعد التواصل معه خلال الساعات الماضية، وأكد لهم احترامه لعقده مع الفتح واستمراره حتى النهاية”.

مدرب جزائري يقترب من تدريب الزمالك خلفا لـ فيريرا:

وكشفت تقارير صحفية عن اقتراب الجزائري نور الدين بن زكري، المدير الفني السابق لنادي الخلود السعودي من تدريب الزمالك خلفًا للبلجيكي يانيك فيريرا.

وكانت بعض التقارير الصحفية أشارت إلى أن نادي الزمالك استقر على رحيل فيريرا عن تدريب الفريق الأول بسبب سوء النتائج.

ووفقا لصحيفة “الميدان” فإنه بعد قرار نادي الزمالك بإقالة المدرب البلجيكي يانيك فيريرا، فإن المدرب بن زكري يقترب كثيرًا من قيادة الفريق حتى نهاية الموسم، بدءاً من الأسبوع المقبل في نصف نهائي كأس السوبر المصري الذي سيقام في دولة الإمارات.