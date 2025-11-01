قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
حكم لبس الرجال أو النساء لنظارة من الذهب؟.. الإفتاء تجيب
سفيرنا في اليابان: دعم طوكيو للمتحف المصري الكبير نابع من تلاقي حضاري وثقافي
وزير الخارجية: الدعم الياباني للمتحف المصري الكبير انعكاس للشراكة القوية بين القاهرة وطوكيو
أسعار النفط تتراجع بفعل تباطؤ الطلب ووفرة الإمدادات
بريطانيا تؤكد امتلاكها أدلة على إعدامات جماعية في الفاشر
افتتاح المتحف المصري الكبير.. اكتمال أبرز معلم ثقافي عالمي بالجيزة
المتاحف ذاكرة الشعوب.. من الجيزة إلى بكين قصص تروى عن الإرادة والصمود
استبعد المهاجم الوهمي.. تعديلات توروب قبل مواجهة الأهلي والمصري
المشرف الأسبق على المشروع: المتحف المصري الكبير إنجاز يوازي بناء هرم جديد
تذكرة دخول المتحف الكبير.. ازاي تحجز تذكرتك بسهولة؟| صور
عريس فرنسي يحوّل بدلة زفافه إلى لوحة إعلانات لتغطية نفقات الحفل| شاهد
أندر قطع أثرية بالعالم.. تعرف على أهم محتويات المتحف المصري الكبير
بعد تألقه .. موقف توروب مع لاعب الأهلي جراديشار

ييس توروب
ييس توروب
سارة عبد الله

كشف الإعلامي أحمد حسن، عن موقف المدير الفني للأهلي ييس توروب، من مشاركة اللاعب جراديشار .

وكتب أحمد حسن عبر حسابه على فيسبوك: “جراديشار سيعود لتشكيل الأهلي الأساسي أمام المصري بدلا من طاهر محمد طاهر”.

وشهدت مباراة الأهلي وبتروجت المقامة على استاد الكلية الحربية ضمن منافسات الجولة الثانية عشرة من بطولة الدوري المصري الممتاز، تعادل الفريقين بنتيجة 1-1 بعد مرور 65 دقيقة من عمر اللقاء، في مواجهة قوية يُديرها الحكم الدولي محمود بسيوني، بمساعدة يوسف البساطي وخالد حسين، بينما يتولى وائل فرحان ومحمد القاضي إدارة تقنية الفيديو.

موقف الفريقين في الدوري

بهذا التعادل المؤقت، رفع الأهلي رصيده إلى 21 نقطة في المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري، بعدما خاض 10 مباريات فاز في 6 وتعادل في 3 وخسر مباراة واحدة، وسجل لاعبوه 19 هدفًا واستقبلت شباكه 12.

أما بتروجت فرفع رصيده إلى 14 نقطة في المركز الرابع عشر، بعد أن فاز في 3 مباريات وتعادل في 5 وخسر مواجهتين، وسجل لاعبوه 9 أهداف مقابل 10 استقبلتها شباكه.

د. منال إمام ـ أستاذ أصول التربية والمستشار التربوي

د. منال إمام تكتب: مصر جاءت وبعدها جاء التاريخ

د. علي عبد الحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: المتحف المصري الكبير.. رمز لنهضة مصر الحديثة أمام العالم

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: هنا تتكلم الحضارة

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبدالقادر يكتب: المتحف المصري الكبير.. قلب الحضارة النابض

محمد مندور

محمد مندور يكتب: لماذا نحتفي بالمتحف المصري الكبير؟

