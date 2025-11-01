بعد تألقه .. موقف توروب مع لاعب الأهلي جراديشار

كشف الإعلامي أحمد حسن، عن موقف المدير الفني للأهلي ييس توروب، من مشاركة اللاعب جراديشار .

وكتب أحمد حسن عبر حسابه على فيسبوك: “جراديشار سيعود لتشكيل الأهلي الأساسي أمام المصري بدلا من طاهر محمد طاهر”.

وشهدت مباراة الأهلي وبتروجت المقامة على استاد الكلية الحربية ضمن منافسات الجولة الثانية عشرة من بطولة الدوري المصري الممتاز، تعادل الفريقين بنتيجة 1-1 بعد مرور 65 دقيقة من عمر اللقاء، في مواجهة قوية يُديرها الحكم الدولي محمود بسيوني، بمساعدة يوسف البساطي وخالد حسين، بينما يتولى وائل فرحان ومحمد القاضي إدارة تقنية الفيديو.

موقف الفريقين في الدوري

بهذا التعادل المؤقت، رفع الأهلي رصيده إلى 21 نقطة في المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري، بعدما خاض 10 مباريات فاز في 6 وتعادل في 3 وخسر مباراة واحدة، وسجل لاعبوه 19 هدفًا واستقبلت شباكه 12.

أما بتروجت فرفع رصيده إلى 14 نقطة في المركز الرابع عشر، بعد أن فاز في 3 مباريات وتعادل في 5 وخسر مواجهتين، وسجل لاعبوه 9 أهداف مقابل 10 استقبلتها شباكه.