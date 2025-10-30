محمد شبانة: توروب مدرب بلا جرأة والأهلي يفتقد الهوية الفنية



شن الإعلامي محمد شبانة هجومًا حادًا على مدرب الأهلي، ييس توروب، عقب تعادل الفريق أمام بتروجت في الدوري المصري الممتاز، معتبرًا أن المدرب لم يقدم أي بصمة واضحة منذ توليه المسؤولية.



وقال شبانة، في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" الذي يذاع على قناة "cbc": "هل ييس توروب طلع مقلب؟ وهل ما زال يتعرف على إمكانيات لاعبي الأهلي؟"، متسائلًا عن سبب مشاركة طاهر محمد طاهر في مركز المهاجم رغم وجود جراديشار الذي سجل بمجرد نزوله إلى أرض الملعب.

وأضاف شبانة أن توروب يفتقد الجرأة في اتخاذ القرارات، مشيرًا إلى أنه لو كان شجاعًا لأجرى تغييرات مبكرة في الشوط الأول.

وانتقد أداء بعض اللاعبين قائلًا: "تريزيجيه لا يساعد زملاءه في صناعة الأهداف، وبن شرقي يلعب بشكل فردي، وكنت أتوقع أن يشارك جراديشار وأحمد عبدالقادر بين الشوطين".

وأوضح أن الفريق يفتقد للانضباط التكتيكي في وسط الملعب، حيث كثرت التمريرات الخاطئة، وانخفض مستوى اللاعبين بداية من محمد الشناوي وحتى طاهر محمد طاهر.

وشدد شبانة على أن توروب لم يترك أي بصمة فنية واضحة حتى الآن، مضيفًا: "الأهلي يلعب بنفس طريقة عماد النحاس، بنفس الأسماء والتشكيل، والفرق الوحيد أن جراديشار جلس على الدكة".

واختتم قائلًا: "الأهلي أضاع نقطتين في توقيت حاسم، والجميع كان يتوقع أن يعتلي الصدارة، الفريق لا يعاني من ضغط المباريات ولا من الإجهاد، ومع ذلك الأداء لا يزال بعيدًا عن هوية البطل".