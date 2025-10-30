قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عمري ما قطعت رزق حد.. شوبير يعلن بالدموع رحيله عن قناة الأهلي
كانت بتلعب بالسلاح.. كواليس إطلاق سيدة النار على زوجها بالشيخ زايد
130 ألف ضحية.. "التعاون الإسلامي" تدعو لهدنة شاملة في السودان
أسماء بلا أداء.. أحمد حسن يهاجم نجوم الأهلي بعد التعادل أمام بتروجيت
بنمو 8.5%.. ارتفاع استثمارات صناديق التأمين الخاص لـ17 مليار جنيه خلال 7 أشهر
سيدة تستغيث: زوج ابنتي مانعني من رؤيتها منذ عام ونصف
هل تأخر قبول دعائك؟.. عجائب الصلاة على النبي في استجابة الدعاء
مصر تفتح بوابة الحضارة من جديد| أكثر من 30 رئيسا وملكا في حفل افتتاح أسطوري للمتحف المصري الكبير يعيد لمصر مكانتها كعاصمة للثقافة والأمان
قالوا عن المتحف المصري الكبير.. سفير سلطنة عُمان في مقال لوكالة أنباء الشرق الأوسط
إسرائيل تصادق على تنفيذ خطة "E1" الاستيطانية لربط القدس بمستوطنة معاليه أدوميم
يريد شراء سيارة.. تفاصيل جسلة الزمالك مع محمد السيد لتجديد عقده
ترامب يرفع العقوبات عن ميلوراد دوديك زعيم صرب البوسنة الموالي لروسيا
رياضة

محمد شبانة: توروب مدرب بلا جرأة والأهلي يفتقد الهوية الفنية

رباب الهواري


شن الإعلامي محمد شبانة هجومًا حادًا على مدرب الأهلي، ييس توروب، عقب تعادل الفريق أمام بتروجت في الدوري المصري الممتاز، معتبرًا أن المدرب لم يقدم أي بصمة واضحة منذ توليه المسؤولية.


وقال شبانة، في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" الذي يذاع على قناة  "cbc": "هل ييس توروب طلع مقلب؟ وهل ما زال يتعرف على إمكانيات لاعبي الأهلي؟"، متسائلًا عن سبب مشاركة طاهر محمد طاهر في مركز المهاجم رغم وجود جراديشار الذي سجل بمجرد نزوله إلى أرض الملعب.

وأضاف شبانة أن توروب يفتقد الجرأة في اتخاذ القرارات، مشيرًا إلى أنه لو كان شجاعًا لأجرى تغييرات مبكرة في الشوط الأول.

وانتقد أداء بعض اللاعبين قائلًا: "تريزيجيه لا يساعد زملاءه في صناعة الأهداف، وبن شرقي يلعب بشكل فردي، وكنت أتوقع أن يشارك جراديشار وأحمد عبدالقادر بين الشوطين".

وأوضح أن الفريق يفتقد للانضباط التكتيكي في وسط الملعب، حيث كثرت التمريرات الخاطئة، وانخفض مستوى اللاعبين بداية من محمد الشناوي وحتى طاهر محمد طاهر.

وشدد شبانة على أن توروب لم يترك أي بصمة فنية واضحة حتى الآن، مضيفًا: "الأهلي يلعب بنفس طريقة عماد النحاس، بنفس الأسماء والتشكيل، والفرق الوحيد أن جراديشار جلس على الدكة".

واختتم قائلًا: "الأهلي أضاع نقطتين في توقيت حاسم، والجميع كان يتوقع أن يعتلي الصدارة، الفريق لا يعاني من ضغط المباريات ولا من الإجهاد، ومع ذلك الأداء لا يزال بعيدًا عن هوية البطل".

