بعد التعادل مع بتروجت.. موعد مباراة الأهلي القادمة

انتهت مواجهة الأهلي أمام بتروجت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، في اللقاء الذي جمع بينهما مساء اليوم الأربعاء، على استاد الكلية الحربية، ضمن منافسات الجولة الثانية عشرة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

تقدم بتروجت في الشوط الأول عبر لاعبه الفلسطيني حامد حمدان في الدقيقة 12 من زمن المباراة، قبل أن يدرك الأهلي التعادل في الشوط الثاني عن طريق نيتس جراديشار في الدقيقة 61، لينتهي اللقاء بتقاسم النقاط بين الفريقين.

وبهذه النتيجة، رفع الأهلي رصيده إلى 22 نقطة في المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري المصري، بعدما حقق الفوز في 6 مباريات وتعادل في 4 وخسر لقاء وحيدا، فيما رفع بتروجت رصيده إلى 15 نقطة في المركز الثاني عشر.

موعد المباراة القادمة للأهلي



يستعد الأهلي لخوض مواجهة قوية أمام المصري البورسعيدي، ضمن منافسات الجولة الثالثة عشرة من الدوري المصري، والمقرر إقامتها يوم الأحد 2 نوفمبر المقبل على استاد برج العرب، في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، الثامنة مساءً بتوقيت السعودية.