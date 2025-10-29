أحمد دويدار بعد لقاء الأهلي وبتروجيت: تعادل بطعم الخسارة للأحمر

علق لاعب الزمالك السابق أحمد دويدار على تعادل النادي الأهلي أمام بتروجيت في الدوري، معتبرًا أن النتيجة بمثابة “تعادل بطعم الخسارة” بالنسبة للفريق الأحمر، ومشيرًا إلى تألق حارس مرمى بتروجيت عمر صلاح خلال اللقاء.

وكتب دويدار عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: “سبحان الله، الجهاز ولاعبية الأهلي معترضين على الحكم، تعادل بطعم الخسارة للنادي الأهلي، وعمر صلاح نجم الماتش، في انتظار لجان الأهلي يسيبوا الفرص الضايعة ويمسكوا في الحكم.

ماتش البنك الأهلي بكرة أهم محطة في الدوري للزمالك.”



وانتهت مواجهة الأهلي أمام بتروجت بالتعادل الإيجابي 1-1، في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم الأربعاء على استاد الكلية الحربية، ضمن منافسات الجولة الثانية عشرة من بطولة الدوري المصري الممتاز موسم 2025-2026.