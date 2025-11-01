قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
حكم لبس الرجال أو النساء لنظارة من الذهب؟.. الإفتاء تجيب
سفيرنا في اليابان: دعم طوكيو للمتحف المصري الكبير نابع من تلاقي حضاري وثقافي
وزير الخارجية: الدعم الياباني للمتحف المصري الكبير انعكاس للشراكة القوية بين القاهرة وطوكيو
أسعار النفط تتراجع بفعل تباطؤ الطلب ووفرة الإمدادات
بريطانيا تؤكد امتلاكها أدلة على إعدامات جماعية في الفاشر
افتتاح المتحف المصري الكبير.. اكتمال أبرز معلم ثقافي عالمي بالجيزة
المتاحف ذاكرة الشعوب.. من الجيزة إلى بكين قصص تروى عن الإرادة والصمود
استبعد المهاجم الوهمي.. تعديلات توروب قبل مواجهة الأهلي والمصري
المشرف الأسبق على المشروع: المتحف المصري الكبير إنجاز يوازي بناء هرم جديد
تذكرة دخول المتحف الكبير.. ازاي تحجز تذكرتك بسهولة؟| صور
عريس فرنسي يحوّل بدلة زفافه إلى لوحة إعلانات لتغطية نفقات الحفل| شاهد
أندر قطع أثرية بالعالم.. تعرف على أهم محتويات المتحف المصري الكبير
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
بودي سمير: ماييلي مهاجم مرعب والشناوي الأفضل

بودي
بودي
ياسمين تيسير

أكد عبد الرحمن سمير "بودي سمير" حارس مرمى نادي إنبي، أن فريقه محظوظ بحراس مرماه عبر تاريخه، مشددًا على أن كلمة السر في ذلك هي تواجد  خالد خليل مدرب حراس المرمى، هو مدرب محترف بشكل مرعب له اسم وتاريخ كبيرين، يقوم بتطوير نفسه بشكل مستمر وانتظروا جيل جديد من حراس المرمى قريبًا أبرزهم يوسف بشير ومحمد طارق وآخرين.

وتابع "سمير" في تصريحات لبرنامج نجوم دوري نايل مع أحمد المصري عبر إذاعة أون سبورت إف إم: مبروك تأهل منتخب مصر لكأس العالم، أتمنى التوفيق للفراعنة في أمم أفريقيا والمونديال، وأن أكون متواجدًا معهم خلال الفترة المقبلة، ارتداء قميص منتخب مصر حلم أسعى لتحقيقه يومًا ما.

وأضاف حارس مرمى نادي إنبي: أحمد الشناوي الحارس الأفضل في مصر حاليًا ويستحق التواجد مع منتخب مصر في الفترة المقبلة، وفيستون ماييلي المهاجم الأخطر في الكرة المصرية، هو لاعب مرعب.

وواصل عبد الرحمن سمير: "تريزيجيه" اللاعب الأفضل حاليًا والأكثر تأثيرًا، وبعده يأتي مروان عطية ومحمد علي بن رمضان وزيزو وبيزيرا، ومحمد إسماعيل لاعب كبير جدًا ومدافع من العيار الثقيل وقريبًا سيتواجد مع منتخب مصر بجوار محمد عبد المنعم.

وأنهى بودي سمير حديثه: حلمي اللعب للثلاثي الكبار، ولقطة مباراة مودرن سبورت كانت على سبيل الهزار.

د. منال إمام ـ أستاذ أصول التربية والمستشار التربوي

د. منال إمام تكتب: مصر جاءت وبعدها جاء التاريخ

د. علي عبد الحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: المتحف المصري الكبير.. رمز لنهضة مصر الحديثة أمام العالم

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: هنا تتكلم الحضارة

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبدالقادر يكتب: المتحف المصري الكبير.. قلب الحضارة النابض

محمد مندور

محمد مندور يكتب: لماذا نحتفي بالمتحف المصري الكبير؟

