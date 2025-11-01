سيواصل مسيرة النجاح .. وزير الرياضة يهنئ محمود الخطيب ومجلس الأهلي الجديد

قدَّم الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة خالص التهاني إلى محمود الخطيب بمناسبة فوزه برئاسة مجلس إدارة النادي الأهلي للدورة الجديدة حتى عام 2029، متمنيًا له ولأعضاء مجلس الإدارة المنتخب كل التوفيق والنجاح في قيادة أحد أكبر وأعرق الأندية في مصر وإفريقيا.

وأشار وزير الشباب والرياضة إلى ثقته في أن المجلس الجديد برئاسة محمود الخطيب سيواصل مسيرة النجاح والتميز، ويسهم في تعزيز مكانة النادي الأهلي رياضيًا ومجتمعيًا بما يواكب الطفرة التي تشهدها الرياضة المصرية في ظل دعم ورعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي.