خاص .. أول قرار من إدارة الأهلي بعد نجاح قائمة الخطيب

يبدأ مسئولو النادي الأهلي فى الاستعداد لبطولة السوبر المصري خاصة أنها الأولى فى عهد المجلس الجديد الذى تم انتخابه لمدة 4 سنوات قادمة برئاسة محمود الخطيب .

ويعد أول قرار فى عهد المجلس الجديد هو ارسال تعديل فى القرار الوزاري الخاص بسفر بعثة الفريق الى الامارات المقرر له يوم الاثنين المقبل من أجل إضافة سيد عبد الحفيظ عضو المجلس ليكون رئيسا للبعثة خاصة أن القرار الوزاري الصادر والمرسل من الأهلي تضمن أن يكون الدكتور سعد شلبى المدير التنفيذى للنادي رئيسا للبعثة .

ومن المقرر أن يقوم الأهلي بارسال تلك التعديلات بعد نجاح قائمة الخطيب التى كان من بينها سيد عبد الحفيظ خاصة أنه لا يحق للأهلي أن يقوم باسناد رئاسة البعثة إلى سيد عبد الحفيظ قبل نحاجه فى الانتخابات بشكل رسمي .

أعلن رئيس الهيئة القضائية المشرفة على انتخابات النادي التي جرت امس الجمعة عن فوز قائمة الكابتن محمود الخطيب .

القائمة بالكامل

ليكون تشكيل مجلس إدارة النادي الجديد، الذي سوف يتولى مقاليد الأمور خلال السنوات الأربع القادمة على النحو التالي:

محمود الخطيب: رئيسًا وحصل علي ١٠٣٦٣ صوتا

ياسين منصور: نائبًا للرئيس ب ١٠٩١٣ صوتا

خالد مرتجي: أمينًا للصندوق ب ١٠٦٩٢ صوتا

العضوية فوق السن:

طارق قنديل ب ١٠٠٧٩ صوتا

محمد الغزاوي ب ٩٧٩٤ صوتا

محمد الدماطي ب ١٠٠٨٣ صوتا

محمد الجارحي ب ١٠١١٠ صوتا

سيد عبد الحفيظ ب ١٠٠٢٢ صوتا

حازم هلال ب ١٠٠١١ صوتا

أحمد حسام عوض ب ٩٩٤٩ صوتا

العضوية تحت السن:

إبراهيم العامري فاروق ب ١٠٠٢١٦ صوتا

رويدا هشام ب ١٠١٧٠ صوتا

وشهدت انتخابات الاهلي فوز كل من الخطيب و ياسين منصور و خالد مرتجي والاعضاء تحت السن ابراهيم العامري ورويدا هشام بالتزكية .