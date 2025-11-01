قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
رقصت بملابس خادشة.. صانعة محتوى بالإسكندرية تواجه الحبس سنتين بالقانون
صحيفة يونانية: المتحف المصري الكبير يعرض أعظم اكتشاف أثري في العالم
مصطفي أبو زهرة: المتحف الكبير هدية مصر للعالم وتجسيد لعظمة حضارتنا
وزير السياحة يتابع الاستعدادات النهائية لافتتاح المتحف الكبير .. الفنادق والمواقع الأثرية جاهزة لاستقبال ضيوف مصر
سعر الذهب الآن في مصر.. عيار 21 مفاجأة
محرك للاقتصاد.. وزير الزراعة: افتتاح المصري الكبير ميلاد حضاري جديد
ما المسافة المسموح بها بين الصفوف فى صلاة الجماعة؟.. الإفتاء توضح
العالم يحتفي بافتتاح المتحف الكبير.. صرح يجسد عظمة التاريخ والعبقرية
جثمانا كاهن كنيسة الأنبا شنودة بالغردقة وزوجته يصلان الكاتدرائية
اضطرابات كبرى في الحركة الجوية بمطارات أمريكا
الدفاعات الجوية الروسية تسقط 3 طائرات أوكرانية كانت متجهة إلى موسكو
خاص .. أول قرار من إدارة الأهلي بعد نجاح قائمة الخطيب
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

خاص .. أول قرار من إدارة الأهلي بعد نجاح قائمة الخطيب

مجلس الأهلي
مجلس الأهلي

يبدأ مسئولو النادي الأهلي فى الاستعداد لبطولة السوبر المصري خاصة أنها الأولى فى عهد المجلس الجديد الذى تم انتخابه لمدة 4 سنوات قادمة برئاسة محمود الخطيب .

ويعد أول قرار فى عهد المجلس الجديد هو ارسال تعديل فى القرار الوزاري الخاص بسفر بعثة الفريق الى الامارات المقرر له يوم الاثنين المقبل من أجل إضافة سيد عبد الحفيظ عضو المجلس ليكون رئيسا للبعثة خاصة أن القرار الوزاري الصادر والمرسل من الأهلي تضمن أن يكون الدكتور سعد شلبى المدير التنفيذى للنادي رئيسا للبعثة .

ومن المقرر أن يقوم الأهلي بارسال تلك التعديلات بعد نجاح قائمة الخطيب التى كان من بينها سيد عبد الحفيظ خاصة أنه لا يحق للأهلي أن يقوم باسناد رئاسة البعثة إلى سيد عبد الحفيظ قبل نحاجه فى الانتخابات بشكل رسمي .

أعلن رئيس الهيئة القضائية المشرفة على انتخابات النادي التي جرت امس الجمعة عن فوز قائمة الكابتن محمود الخطيب .

القائمة بالكامل

ليكون تشكيل مجلس إدارة النادي الجديد، الذي سوف يتولى مقاليد الأمور خلال السنوات الأربع القادمة على النحو التالي:

محمود الخطيب: رئيسًا وحصل علي ١٠٣٦٣ صوتا 

ياسين منصور: نائبًا للرئيس ب ١٠٩١٣ صوتا

خالد مرتجي: أمينًا للصندوق ب ١٠٦٩٢ صوتا 

العضوية فوق السن: 

طارق قنديل ب  ١٠٠٧٩ صوتا 

محمد الغزاوي ب ٩٧٩٤ صوتا 

محمد الدماطي ب ١٠٠٨٣ صوتا 

محمد الجارحي ب ١٠١١٠ صوتا 

سيد عبد الحفيظ ب ١٠٠٢٢ صوتا

حازم هلال ب ١٠٠١١ صوتا 

أحمد حسام عوض  ب ٩٩٤٩ صوتا

العضوية تحت السن: 

إبراهيم العامري فاروق ب ١٠٠٢١٦ صوتا

رويدا هشام ب ١٠١٧٠ صوتا

وشهدت انتخابات الاهلي فوز كل من الخطيب و ياسين منصور و خالد مرتجي والاعضاء تحت السن ابراهيم العامري ورويدا هشام بالتزكية .

الأهلي النادي الأهلي السوبر المصري محمود الخطيب الخطيب الامارات سيد عبد الحفيظ

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تريند صور الفراعنة

سلفي يُحرّم تريند صور الفراعنة.. وعالم أزهري: جائز وفتواه لا أصل لها في الشرع

حادث تصادم

مصرع قس وزوجته وإصابة 3 آخرين في حادث تصادم بطريق "قنا - سفاجا"

سعر الذهب اليوم

انخفاض أسعار الذهب اليوم الجمعة في مصر.. وترقب في الأسواق

تنصيب الأنبا سيميون مطرانا جديدا لدير سانت كاترين

في أجواء روحية مهيبة.. تنصيب الأنبا سيميون مطرانا جديدا لدير سانت كاترين

أسعار الذهب اليوم

أسعار الذهب اليوم السبت 1-11-2025 في مصر

أحمد حسن

أحمد حسن يعلن عن جنسية مدرب الزمالك الجديد

الفاشر

بعد انتشار الفيديوهات.. ماذا يحدث في الفاشر السودانية؟

سعر الذهب اليوم

انخفاض أسعار الذهب اليوم السبت 1 نوفمبر 2025

ترشيحاتنا

آباء الكنيسة القبطية الأرثوذكسية

أمسية ثقافية للآباء كهنة شبرا الخيمة بحضور أسقف الإيبارشية

القمص إيليا نعيم

البابا تواضروس يقدم التعزية في وفاة القمص إيليا نعيم وزوجته

آباء الكنيسة الكاثوليكية

البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق يشارك في استقبال رئيس الأساقفة إدجار بينيا بارا

بالصور

حقيقة تخلي الصين عن دعم السيارات الكهربائية

الصين
الصين
الصين

عصائر الديتوكس تجهد الجسم وتقتل الكبد بصمت.. الحقيقة المرة وراء مشروب الصحة الزائف

عصائر الديتوكس تقتل الكبد بصمت
عصائر الديتوكس تقتل الكبد بصمت
عصائر الديتوكس تقتل الكبد بصمت

افتتاح المتحف الكبير..نفرتيتي وسر جمالها في قناع سحري عمره 3000 عام

افتتاح المتحف الكبير..نفرتيتي وسر جمالها قناع سحري عمره 3000 عام
افتتاح المتحف الكبير..نفرتيتي وسر جمالها قناع سحري عمره 3000 عام
افتتاح المتحف الكبير..نفرتيتي وسر جمالها قناع سحري عمره 3000 عام

وصفات بـ3 مكونات فقط.. أطباق لذيذة بميزانية محدودة

أفكار لأكلات بثلاث مكونات فقط
أفكار لأكلات بثلاث مكونات فقط
أفكار لأكلات بثلاث مكونات فقط

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منال إمام ـ أستاذ أصول التربية والمستشار التربوي

د. منال إمام تكتب: مصر جاءت وبعدها جاء التاريخ

د. علي عبد الحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: المتحف المصري الكبير.. رمز لنهضة مصر الحديثة أمام العالم

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: هنا تتكلم الحضارة

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبدالقادر يكتب: المتحف المصري الكبير.. قلب الحضارة النابض

محمد مندور

محمد مندور يكتب: لماذا نحتفي بالمتحف المصري الكبير؟

المزيد