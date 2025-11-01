قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رياضة

مركز الجزيرة "2" يستعد للاحتفال بافتتاح المتحف المصري الكبير

مركز التنمية الشبابية والرياضية بأكتوبر الجزيرة “٢”
مركز التنمية الشبابية والرياضية بأكتوبر الجزيرة “٢”

ضربت إدارة مركز التنمية الشبابية والرياضية بأكتوبر الجزيرة “٢” أحدث الصروح الشبابية والرياضية  الجديدة في مصر موعدا مميزا مع التاريخ اليوم  السبت   الموافق الأول من نوفمبر للمشاركة في افراح واحتفالية  الحدث التاريخي البارز الذي تنفذه مصر والمتمثل في افتتاح المتحف المصري الكبير .


وقامت ادارة “الجزيرة 2” بالإعلان  عن توفير شاشة عرض كبيرة بالمركز ، وذلك لعرض هذا الحدث التاريخيّ الكبير والهام والذي ينتظره الملايين من شعوب العالم المختلفة  وذلك وفقاً لتوجيهات الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة .


وصرح الدكتور عمرو الحداد رئيس مجلس امناء مركز الجزيرة 2 ان المركز يدعو الالاف من اعضاءه للمشاركة في فرحة الاحتفال التاريخيّ وانه يأمل في اصطحاب الأبناء لتعريفهم بحضاراتنا العظيمة ،   وذلك من داخل مركزنا يوم السبت الاول من نوفمبر ٢٠٢٥ في تمام الخامسة مساءً  .


وفي إطار حرص مركز التنمية الشبابية والرياضية الجزيرة (٢) جاءت الدعوة لمشاركة أعضائه في هذا الحدث الذي يعد من أهم الأحداث الوطنية في الفترة الاخيرة .

وتأتي دعوة أعضاء المركز وأسرهم للمشاركة في متابعة هذا الحدث التاريخي من داخل المركز، في أجواء وطنية تعبّر عن الفخر والاعتزاز بانتمائهم لمصر ولحضارتها المجيدة .


كما قام الدكتور علي مصطفي المدير التنفيذي للمركز  وكتيبة عمل وادارة المركز بتكثيف الجهود والاستعدادات والترتيبات علي مدي اسبوع كامل لاستقبال الاحتفالية وعرضها ، واستقبال الاعضاء واسرهم في اجواء وطنية واجتماعية رائعة للغاية .

ويُعد المتحف المصري الكبير أحد أبرز المشاريع القومية التي تبرز عظمة الحضارة المصرية وتاريخها العريق، وتُجسد جهود الدولة في الحفاظ على تراث أجدادنا الفراعنة.

