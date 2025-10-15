التنمية الشبابية بزايد يحيي ذكري أكتوبر تحت رعاية وزير الرياضة

نظم مركز التنمية الشبابية بالشيخ زايد برئاسة بلال نظير اليوم احتفالية كبري بمناسبة ذكري نصر اكتوبر المجيدة تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة.

حضر الاحتفالية الدكتور محمود الصبروط مدير مديرية الشباب والرياضة بالجيزة وقيادات المديرية وقيادات محافظ الجيزة والإدارة المركزية لمراكز الشباب بالوزارة وأعضاء مجلس إدارة مركز التنمية الشبابية بالشيخ زايد وإيهاب فاو وكيل الرياضة بالجيزة وايمان رمضان وكيل الشباب وفاطمة يسري مديرة ادارة شباب اكتوبر واسلام ياسين مدير إدارة العجوزة.



وشاهد الحضور العديد من الفقرات خلال الإحتفالية التى نظمها المركز وشارك فيها العديد من شباب وفتيات المركز الذين قدموا عروضا فنية واستعراضية بالإضافة لفقرة فنية تخللها العديد من الأغاني الوطنية و قدم الحضور التهنئة للقيادة السياسية برئاسة فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي وللقوات المسلحة درع الوطن و سيفه بتلك المناسبة الجليلة.

واثني الدكتور محمود الصبروط، وكيل الوزارة علي التنظيم الرائع للإحتفالية التى اظهرت العديد من المواهب بين فتيات وشباب مركز التنمية بالشيخ زايد مؤكدا أن مثل هذه الإحتفالات ترسخ في عقول شبابنا الانتماء للوطن وهو أحد أهم أهدافنا في الشباب والرياضة

من جانبه وجه بلال نظير رئيس مجلس إدارة التنمية الشبابية بزايد الشكر للدكتور أشرف صبحي وزير الشباب و الرياضة علي دعمه لقطاع الشباب علي مستوي الجمهورية بشكل عام و شباب زايد بشكل خاص و هو ما جعل مراكز الشباب تتحول لمراكز خدمة مجتمعية وفقا لرؤية الدولة

موكدا ان مركز زايد سوف يشهد طفرة غير مسبوقة خلال الفترة المقبلة بفضل دعم و رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة.