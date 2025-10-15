قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الأرصاد تحذر من 3 ظواهر جوية غدا الخميس
طارق فهمي: 7 ميليشيات تهدد الاستقرار بغزة.. ومفاوضات المستقبل في مهب الريح
بسمة وهبة: تأمين قمة شرم الشيخ رسالة قوة وتنظيم للعالم |فيديو
وزير الاسثتمار: مصر تنفذ برنامجا للإصلاح الاقتصادي والهيكلي لتعزيز الاستقرار المالي
أبو العينين: قمة شرم الشيخ للسلام انتصار للدبلوماسية المصرية.. فيديو
روته: اجتماع ترامب وزيلينسكي المرتقب خطوة مهمة لإنهاء الحرب في أوكرانيا
ملك الأردن ورئيسة وزراء إيطاليا يترأسان جولة جديدة من مبادرة "اجتماعات العقبة" لمكافحة الإرهاب
حماس: سلمنا ما لدينا من محتجزين أحياء ورفات جثث وصلنا إليها
أبو العينين: مصر أفشلت مخططات إسرائيل وأثبتت قدرتها على حماية القضية الفلسطينية
رفعوا اسم البلاد.. أبو العينين: أقدم التحية للرئيس السيسي والقوات المسلحة
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
التنمية الشبابية بزايد يحيي ذكري أكتوبر تحت رعاية وزير الرياضة

التنمية الشبابية بالشيخ زايد
التنمية الشبابية بالشيخ زايد
حمزة شعيب

نظم مركز التنمية الشبابية بالشيخ زايد برئاسة بلال نظير اليوم احتفالية كبري بمناسبة ذكري  نصر اكتوبر  المجيدة تحت رعاية  الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة.
حضر الاحتفالية الدكتور محمود الصبروط مدير مديرية الشباب والرياضة بالجيزة وقيادات المديرية وقيادات محافظ الجيزة والإدارة المركزية لمراكز الشباب بالوزارة وأعضاء مجلس إدارة مركز التنمية الشبابية بالشيخ زايد وإيهاب فاو وكيل الرياضة بالجيزة وايمان رمضان وكيل الشباب وفاطمة يسري مديرة ادارة شباب اكتوبر واسلام ياسين مدير إدارة العجوزة.


وشاهد الحضور  العديد من الفقرات خلال الإحتفالية  التى نظمها المركز وشارك فيها العديد من شباب وفتيات المركز الذين قدموا عروضا فنية واستعراضية  بالإضافة لفقرة فنية تخللها العديد من الأغاني الوطنية و قدم الحضور التهنئة للقيادة السياسية برئاسة فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي وللقوات المسلحة درع الوطن و سيفه بتلك المناسبة الجليلة.

واثني الدكتور محمود الصبروط، وكيل الوزارة علي  التنظيم الرائع للإحتفالية التى اظهرت العديد من المواهب بين فتيات وشباب  مركز التنمية بالشيخ زايد مؤكدا أن مثل هذه الإحتفالات  ترسخ في عقول شبابنا الانتماء  للوطن وهو أحد أهم أهدافنا في الشباب والرياضة 
من جانبه وجه بلال نظير رئيس مجلس إدارة التنمية الشبابية بزايد  الشكر للدكتور أشرف صبحي وزير الشباب و الرياضة علي دعمه لقطاع الشباب علي مستوي الجمهورية بشكل عام و شباب زايد بشكل خاص و هو ما جعل مراكز الشباب تتحول لمراكز خدمة مجتمعية وفقا لرؤية الدولة 
موكدا ان مركز زايد سوف يشهد طفرة غير مسبوقة خلال الفترة المقبلة بفضل دعم و رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة.

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: العالم في حضرة أم الدنيا وقائدها

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الريد فلاج.. همس العلاقة قبل أن تصرخ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: صور غزة بين الذهاب والعودة

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

محمد مندور

محمد مندور يكتب: سلام شرم الشيخ من الكواليس

