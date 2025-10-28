قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أنا اتجوزت مامتكم.. اعترافات صادمة لمرتكب جريمة الهرم بعد 12 ساعة تحقيقات
الإغاثة الطبية بغزة: نعاني نقصا حادا في حضانات الأطفال وغرف العمليات الجراحية
هل يجوز فرض غرامة تأخير على الأقساط؟.. الإفتاء توضح الحكم الشرعي
وزير السياحة والآثار يتابع الاستعدادات النهائية لافتتاح المتحف المصري الكبير
رسمياً.. مجلس الوزراء يُعلن موعد بدء العمل بالتوقيت الشتوي
وزير الخارجية: ضرورة التنفيذ الكامل لاتفاق إنهاء الحرب.. وإقامة الدولة الفلسطينية
في الدور الـ 12 والأسانسير عطلان .. تفاصيل إنقاذ سيدة حامل باستخدام ونش خارجي
محمود الخطيب يوجه رسائل مؤثرة قبل انتخابات الأهلي: أسرتي تتألم.. وسأهتم بصحتي
وزير الخارجية يؤكد لمستشار الأمن القومي البريطانى ضرورة بدء خطوات التعافي المبكر وإعادة إعمار غزة
وفد مجلس الكنائس: حكمة الرئيس السيسي نموذج يحتذى به في إدارة الأزمات
موعد شهر رمضان 2026 .. الأربعاء أم الخميس؟ بدأ العد التنازلي لخير أيام الدنيا
المستندات المطلوبة للتأمين على العمالة غير المنتظمة وخطوات الاشتراك
محافظات

عبد المنعم زيدان رئيسًا لمجلس إدارة مركز التنمية الشبابية بـ ببيلا

عبد المنعم زيدان الضادي
عبد المنعم زيدان الضادي
محمود زيدان

أصدر الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، القرار رقم 1397 لسنة 2025م، بتعيين عبد المنعم زيدان الضادي، المحامي بالنقض، رئيسًا لمجلس إدارة مركز التنمية الشبابية ببيلا بمحافظة كفر الشيخ.

وفي سياق متصل، أطلقت وزارة الشباب والرياضة من خلال الإدارة المركزية لتنمية النشء،  فعاليات اللقاء الثاني من النسخة الرابعة للمؤتمر الوطني للنشء تحت شعار «بناء جيل»، بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة بمحافظة كفر الشيخ، بمشاركة 500 طليع وطليعة من أعضاء مراكز الشباب بإدارات دسوق وسيدي سالم وفوه ومطوبس، تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة.

يأتي المؤتمر في إطار خطة وزارة الشباب والرياضة الهادفة إلى بناء وعي النشء وتنمية مهاراتهم القيادية والفكرية، بما يسهم في إعداد جيل قادر على قيادة المستقبل ومواكبة التحول التنموي في الدولة المصرية، وتعزيز روح الانتماء الوطني والمسؤولية المجتمعية لديهم.

تضمن برنامج المؤتمر جلسات حوارية وتثقيفية أدارتها الدكتورة صفوت شلبي، مدير إدارة الجوالة والخدمة العامة والمعسكرات بجامعة كفر الشيخ، تناولت محاور وطنية وتنموية محورية من أبرزها: بناء الإنسان المصري، جودة التعليم، تعزيز الهوية الوطنية، التنمية المستدامة، الاقتصاد الأخضر، الأمن المجتمعي، مواجهة الشائعات، ودور الأسرة في تنشئة الأجيال وتحقيق رؤية مصر 2030م.

كفر الشيخ بيلا التنمية الشبابية أخبار كفر الشيخ عبد المنعم زيدان الضادي

