عبد المنعم زيدان رئيسًا لمجلس إدارة مركز التنمية الشبابية بـ ببيلا

أصدر الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، القرار رقم 1397 لسنة 2025م، بتعيين عبد المنعم زيدان الضادي، المحامي بالنقض، رئيسًا لمجلس إدارة مركز التنمية الشبابية ببيلا بمحافظة كفر الشيخ.

وفي سياق متصل، أطلقت وزارة الشباب والرياضة من خلال الإدارة المركزية لتنمية النشء، فعاليات اللقاء الثاني من النسخة الرابعة للمؤتمر الوطني للنشء تحت شعار «بناء جيل»، بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة بمحافظة كفر الشيخ، بمشاركة 500 طليع وطليعة من أعضاء مراكز الشباب بإدارات دسوق وسيدي سالم وفوه ومطوبس، تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة.

يأتي المؤتمر في إطار خطة وزارة الشباب والرياضة الهادفة إلى بناء وعي النشء وتنمية مهاراتهم القيادية والفكرية، بما يسهم في إعداد جيل قادر على قيادة المستقبل ومواكبة التحول التنموي في الدولة المصرية، وتعزيز روح الانتماء الوطني والمسؤولية المجتمعية لديهم.

تضمن برنامج المؤتمر جلسات حوارية وتثقيفية أدارتها الدكتورة صفوت شلبي، مدير إدارة الجوالة والخدمة العامة والمعسكرات بجامعة كفر الشيخ، تناولت محاور وطنية وتنموية محورية من أبرزها: بناء الإنسان المصري، جودة التعليم، تعزيز الهوية الوطنية، التنمية المستدامة، الاقتصاد الأخضر، الأمن المجتمعي، مواجهة الشائعات، ودور الأسرة في تنشئة الأجيال وتحقيق رؤية مصر 2030م.