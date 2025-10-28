انطلاق اختبارات مسابقة القرآن الكريم برواق كفر الشيخ الأزهري | صور

شهدت محافظة كفر الشيخ، اليوم، انطلاق أُولى فعاليات اختبارات مسابقة "الأزهر - بنك فيصل الإسلامي" لحفظ القرآن الكريم لذوي الهمم بفرع الرواق الأزهري بالمنطقة الأزهرية.

وذلك بحضور الشيخ عبد اللطيف حسن طلحة، رئيس الإدارة المركزية للمنطقة، وفضيلة الدكتور بسام عبد الستار، باحث الجامع الأزهر الشريف لشؤون الأروقة الخارجية، وبمشاركة 20 متسابقًا.

وتفقد رئيس منطقة كفر الشيخ الأزهرية، اختبارات المسابقة في مقر انعقادها بمعهد كفر الشيخ الثانوي بنين، وأشاد رئيس المنطقة بحُسن التنظيم وبراعة المتسابقين من ذوي الهمم وقوة حفظهم وجمال مخارجهم وعذوبة أصواتهم.

واطلع على جميع الاستعدادات التي سبقت انعقاد الاختبارات والتنسيق الذي جرى بين إدارة شئون الأروقة بالجامع الأزهر وفرع الرواق بمنطقة كفر الشيخ الأزهرية لتوفير كافة الاحتياجات للمسابقة، وهو ما تم التأكد منه.

كما استمع «طلحة» للمتسابقين والباحثين وأعضاء لجنة الاختبار، موجهًا بالتخفيف على المتسابقين من ذوي الهمم وأولياء أمورهم وتذليل كافة العقبات أمامهم.

ومن جانبه، أوضح الدكتور أحمد سعد عقل، مدير فروع الرواق الأزهري بكفر الشيخ، أن هذه المسابقة تأتي بعد نجاح مسابقة القرآن الكريم التي انتهت مؤخرًا في موسمها الثالث، وبعد اكتشاف مواهب كثيرة من ذوي الهمم خلال المسابقة، وذلك في إطار التعاون بين الأزهر الشريف ومؤسسات المجتمع المدني، لافتًا لختام أعمال المسابقة بنهاية اليوم الثلاثاء، ومن ثم يتم إعلان النتائج وتسليم الجوائز للفائزين لاحقًا في احتفالية كبيرة تليق بأهل القرآن.

وأشار الدكتور عادل رحيم، مدير فرع العلوم الشرعية والعربية برواق كفرالشيخ الأزهري، إلى أن هذه المسابقة الخاصة بذوي الهمم تتكون من ثلاثة مستويات، المستوى الأول: القرآن الكريم كاملًا حفظًا وتجويدًا، بعدد 10 جوائز قيمة كل جائزة 20 ألف جنيه، والمستوى الثاني: ثلثي القرآن حفظًا وتجويدًا، بعدد 10 جوائز، قيمة كل جائزة 15 ألف جنيه، والمستوى الثالث: ثلث القرآن حفظًا وتجويدًا، بعدد 10 جوائز ، قيمة كل جائزة 10 آلاف جنيه، ليصبح إجمالي الجوائز 450 ألف جنيهًا.

وشهد الاختبارات بلجنة التحكيم الشيخ عبدالجواد خضر،العضو العلمي لرواق القرآن الكريم بالمحافظة، ومحمد حسانين، العضو التقني بفرع رواق كفر الشيخ الأزهري.

كما أن هذه الفعاليات تأتي برعاية كريمة من فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، وباعتماد فضيلة أ.د محمد الضويني وكيل الأزهر، وإشراف الجامع الأزهر بقيادة الدكتور عبد المنعم فؤاد المشرف العام على الرواق الأزهري، والدكتور هاني عودة، مدير الجامع الأزهر، ود. مصطفى شيشي مدير إدارة شئون الأروقة بالجامع الأزهر الشريف.