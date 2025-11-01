قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رياضة

اليوم.. ختام بطولة مصر الدولية لتنس الطاولة بمنافسات قوية

بطولة مصر الدولية لتنس الطاولة
بطولة مصر الدولية لتنس الطاولة
القسم الرياضي

تُختتم اليوم السبت منافسات بطولة مصر الدولية لتنس الطاولة للناشئين والناشئات المقامة خلال الفترة من 29 أكتوبر حتى 1 نوفمبر ، وذلك على الصالة رقم (2) بمجمع الصالات المغطاة باستاد القاهرة الدولي.

وتقام اليوم نهائيات تحت 11 عاما و تحت 15 عاما و تحت 19 عاما على مستوى الفردي للناشئين والناشئات .


وأقيمت أمس منافسات الزوجي المختلط تحت 15 عاما و الزوجي المختلط تحت 19 عاما حيث شهدت سيطرة مصرية على منصة التتويج .

وفي منافسات الزوجي المختلط تحت 15 عاما حقق الثنائي المصري آسر سامح و فريدة ثابت الميدالية الذهبية بينما كانت الفضية من نصيب يحي المرسي و دليلة محجوب ،أما البرونزية فجاءت للمصرية خديجة الحكيم بجانب زميلها الأمريكي أبهيناف شيربهاتي ، و محمد كسبة وجومانا عبد الشكور.

أما ميداليات الزوجي المخلتط تحت 19 عاما فتمكن الثانئي المصري عمر ايهاب و حبيبة البسومي من تحقيق المركز الأول و الميدالية الذهبية ، و الفضية للثنائي المصري ياسين جابر و يارا البدوي ، أما البرونزية حصدها انس عبد العال وحنين عليوة والثنائي علي الصيرفي و مريم يونس برونزية.


وتشهد البطولة منافسة قوية حيث يشارك في البطولة 150 لاعبًا ولاعبة يمثلون 15 دولة بعد اعتذار منتخب كازاخستان، وهي" أنتيجوا وبابريودا، بنجلاديش، قبرص، الدومينيكان، الأردن، ليبيا، بولندا، قطر، السعودية، كندا، الهند، أمريكا، الإمارات، والنمسا، مصر البلد المستضيف".

وكان الاتحاد المصري لتنس الطاولة قد أعلن تعيين عمرو فهمي عضو مجلس إدارة الاتحاد، مديرا للبطولة.

كما وافق مجلس إدارة الاتحاد على تشكيل اللجنة المنظمة العليا للبطولة برئاسة أشرف حلمي، ومدير البطولة عمرو فهمي، على أن يكون هشام أبو حشيش مقررا للجنة.

بطولة مصر الدولية لتنس الطاولة بطولة مصر الدولية لتنس الطاولة ناشئين تنس الطاولة

