محمود فتح الله: رحيل فيريرا قرار صحيح لكن في توقيت صعب

علق محمود فتح الله، نجم نادي الزمالك ومنتخب مصر السابق، على قرار إدارة النادي بإنهاء التعاقد مع المدير الفني البلجيكي يانيك فيريرا، مؤكدًا أن القرار كان صائبًا في مجمله، لكنه جاء في توقيت حساس للغاية قبل خوض الفريق منافسات بطولة كأس السوبر المصري.

وقال فتح الله في تصريحات إعلامية إن قرار الاستغناء عن فيريرا كان مطلبًا جماهيريًا منذ فترة طويلة، بعد سلسلة من النتائج السلبية وتراجع مستوى الأداء، مشيرًا إلى أن التغيير كان ضروريًا لإعادة الانضباط الفني داخل الفريق.

وأضاف نجم الزمالك السابق:رحيل فيريرا خطوة في الاتجاه الصحيح، لكن كان يجب اتخاذها قبل شهر على الأقل، فقراراته داخل الملعب كانت كارثية وتسببت في إهدار العديد من النقاط.

وأكد فتح الله أنه لو كان في موقع اتخاذ القرار، لأقدم على إقالة فيريرا عقب مباراة الأهلي مباشرة، لافتًا إلى أن استمرار المدرب في تلك الفترة زاد من تراجع النتائج.

واختتم فتح الله تصريحاته بالتأكيد على أن الزمالك ما زال يملك فرصة قوية للمنافسة على لقب الدوري، بشرط أن يتم إعادة ترتيب الأوراق بسرعة بعد التغيير الفني واستعادة الروح داخل الفريق.