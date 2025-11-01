قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
صحيفة ألمانية: المتحف الكبير رمز لدور مصر المتنامي في الشرق الأوسط
مع الاحتفال العالمى بالمتحف الكبير.. الداخلية تنهى استعداداتها لتأمين ضبوف مصر | فيديو
حدثان تاريخيان في نفس اليوم.. الغندور يتحدث عن افتتاح المتحف المصري
عضو مشروع المومياوات المصري تكشف لـ صدى البلد تفاصيل فحص مقتنيات “عنخ أمون”: العثور على طفلتي الملك محنطتين
رئيس الوزراء: المتحف المصري الكبير مثال بارز على الشراكة بين مصر واليابان
إصابة جديدة تضرب ليفربول.. ضربة في موسم صعب وآرني سلوت في مأزق
4 طلاب يلقون قطة فى النيل .. الداخلية تكشف تفاصيل الفيديو المثير
تعاون وثيق مرتقب بين مصر ولبنان | تفاصيل مهمة
بمناسبة احتفالات الهالوين.. أسرار علمية وراء مشاعر الرعب
سعر الدولار أمام الجنيه اليوم السبت 1-11-2025
عودة محمد صلاح .. تشكيل ليفربول المتوقع في مواجهة أستون فيلا
معبد الأقصر يحتفل بالمتحف المصري الكبير
رياضة

الزمالك تصنيف أول.. أبرز المعلومات عن قرعة دور المجموعات في الكونفدرالية

نادي الزمالك
نادي الزمالك
يسري غازي

ينتظر فريق الكرة الأول بنادي الزمالك المشاركة في مراسم إجراء قرعة دور المجموعات بكأس الكونفدرالية المقرر لها بعد غد الإثنين.


وتعادل فريق الكرة الأول بنادي الزمالك بقيادة البلجيكي يانيك فيريرا مع نظيره فريق البنك الأهلي بهدف لكل منهما في الجولة الثانية عشر ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز.


وتأهل فريق الكرة الأول بنادي الزمالك بقيادة البلجيكي يانيك فيريرا إلي دور المجموعات ببطولة كأس الكونفدرالية عقب تخطي فريق ديكيداها الصومالي بمجموع لقائي الذهاب والإياب بنتيجة 7 صفر في دور الـ 32 من البطولة ذاتها.


ويحتل فريق الكرة الأول بنادي الزمالك المركز الرابع برصيد 19 نقطة في ترتيب جدول الدوري الممتاز.


ومن المقرر أن يخوض فريق الكرة الأول بنادي الزمالك مباراته الأولي أمام أحد الفرق المتأهلة لدور المجموعات بكأس الكونفدرالية يوم 21 نوفمبر الجاري.

قرعة كأس الكونفدرالية

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم كاف موعد إجراء مراسم قرعة كأس الكونفدرالية المقرر أن يقام في مدينة جوهانسبرج بجنوب إفريقيا يوم الإثنين الموافق 3 نوفمبر الحالي.

ومن المقرر أن تذاع مراسم قرعة بطولة كأس الكونفدرالية عبر قناة أون تايم سبورت يوم 3 نوفمبر الحالي بمشاركة ممثلي نادي الزمالك والمصري البورسعيدي.

وتأهل فريق الكرة الأول بنادي الزمالك بقيادة البلجيكي يانيك فيريرا إلي دور المجموعات ببطولة كأس الكونفدرالية عقب تخطي فريق ديكيداها الصومالي بمجموع لقائي الذهاب والإياب بنتيجة 7 صفر في دور الـ 32 من البطولة ذاتها.

فيما تخطي فريق المصري البورسعيدي بقيادة التونسي نبيل الكوكي نظيره فريق الاتحاد الليبي بمجموع مباراتي الذهاب والإياب بنتيجة 2/ 1 ليتأهل إلي دور المجموعات ببطولة كاس الكونفدرالية.

ومن المقرر أن تبدأ منافسات دور المجموعات لكل من رابطة أبطال إفريقيا وكأس الكونفيدرالية الإفريقية يوم 21 نوفمبر 2025.

وتأهل إلي دور المجموعات ببطولة كأس الكونفدرالية 16 فريقا جاء في مقدمتها فريقا الزمالك والمصري البورسعيدي.

وجاءت الأندية المتأهلة إلى دور المجموعات في بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية 2025/2026 على النحو التالي: 
 

الزمالك (مصر)

النادي المصري (مصر)

اتحاد الجزائر (الجزائر)

شباب بلوزداد (الجزائر)

الوداد المغربي (المغرب)

أولمبيك آسفي (المغرب)

ستيلينبوش (جنوب أفريقيا)

كايزر تشيفز (جنوب أفريقيا)

بلاك ستارز (تنزانيا)

عزام (تنزانيا)

دجوليبا (مالي)

سان بيدرو (كوت ديفوار)

زيسكو (زامبيا)

مانييما (الكونغو الديمقراطية)

أوتوهو (الكونغو برازافيل)

نيروبي يونايتد (كينيا)


التصنيف الأول


الزمالك - الوداد المغربي - اتحاد العاصمة الجزائري - شباب بلوزداد الجزائري 
 


التصنيف الثاني


ستيلينبوش جنوب افريقيا - المصري البورسعيدي - دجوليبا المالي - مانييما يونيون الكونغولي


التصنيف الثالث 

كايزر تشيفز جنوب افريقيا - أوتوهو الكونغو برازافيل


التصنيف الرابع

 زيسكو الزامبي - اولمبيك آسفي المغربي - نيروبي يونايتد الكيني - عزام التنزاني - بلاك ستارز التنزاني - سان بيدرو الايفواري

