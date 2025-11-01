صدام بيراميدز والزمالك وقرعة الكونفدرالية.. ماذا ينتظر الأبيض في نوفمبر؟

يخوض فريق الكرة الأول بنادي الزمالك، 5 مباريات هامة خلال شهر نوفمبر الجاري على المستوى المحلي وكأس السوبر المصري بالإمارات.

وتعادل فريق الكرة الأول بنادي الزمالك بقيادة البلجيكي يانيك فيريرا ، مع نظيره فريق البنك الأهلي بهدف لكل منهما في الجولة الثانية عشر ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز.

ويحتل فريق الكرة الأول بنادي الزمالك ، المركز الرابع برصيد 19 نقطة في ترتيب جدول الدوري الممتاز.

وجاءت مباريات فريق الكرة الأول بنادي الزمالك في شهر نوفمبر الجاري علي النحو التالي:



الزمالك vs طلائع الجيش مساء غد الأحد الساعة الخامسة في إطار منافسات الجولة الثالثة عشر ضمن بطولة الدوري الممتاز.

الزمالك vs بيراميدز في نصف نهائي كأس السوبر المصري بالإمارات يوم الخميس المقبل.

وحال فوز فريق الكرة الأول بنادي الزمالك علي نظيره فريق بيراميدز سيخوض نهائى كأس السوبر المصري يوم 9 نوفمبر الجاري.

وفي حال خسارة فريق الكرة الأول بنادي الزمالك مباراة بيراميدز سوف يخوض مباراة المركز الثالث والرابع في بطولة كأس السوبر المصري بالإمارات يوم 9 نوفمبر الجاري أيضا.

الزمالك vs أحد الفرق المتأهلة لدور المجموعات بكأس الكونفدرالية يوم 21 نوفمبر الجاري.

الزمالك vs سموحة يوم 26 نوفمبر الجاري في إطار منافسات الجولة الرابعة عشر ضمن بطولة الدوري الممتاز في تمام الساعة الخامسة مساء.



قرعة كأس الكونفدرالية

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم كاف موعد إجراء مراسم قرعة كأس الكونفدرالية المقرر أن يقام في مدينة جوهانسبرج بجنوب إفريقيا بعد غد الإثنين الموافق 3 نوفمبر الحالي.

ومن المقرر أن تذاع مراسم قرعة بطولة كأس الكونفدرالية عبر قناة أون تايم سبورت يوم 3 نوفمبر الحالي بمشاركة ممثلي نادي الزمالك والمصري البورسعيدي.

وتأهل فريق الكرة الأول بنادي الزمالك بقيادة البلجيكي يانيك فيريرا إلي دور المجموعات ببطولة كأس الكونفدرالية عقب تخطي فريق ديكيداها الصومالي بمجموع لقائي الذهاب والإياب بنتيجة 7 صفر في دور الـ 32 من البطولة ذاتها.

فيما تخطي فريق المصري البورسعيدي بقيادة التونسي نبيل الكوكي نظيره فريق الاتحاد الليبي بمجموع مباراتي الذهاب والإياب بنتيجة 2/ 1 ليتأهل إلي دور المجموعات ببطولة كاس الكونفدرالية.

ومن المقرر أن تبدأ منافسات دور المجموعات لكل من رابطة أبطال إفريقيا وكأس الكونفيدرالية الإفريقية يوم 21 نوفمبر 2025.

وتأهل إلي دور المجموعات ببطولة كأس الكونفدرالية 16 فريقا جاء في مقدمتها فريقا الزمالك والمصري البورسعيدي.