قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
حدثان تاريخيان في نفس اليوم.. الغندور يتحدث عن افتتاح المتحف المصري
عضو مشروع المومياوات المصري تكشف لـ صدى البلد تفاصيل فحص مقتنيات “عنخ أمون”: العثور على طفلتي الملك محنطتين
رئيس الوزراء: المتحف المصري الكبير مثال بارز على الشراكة بين مصر واليابان
إصابة جديدة تضرب ليفربول.. ضربة في موسم صعب وآرني سلوت في مأزق
4 طلاب يلقون قطة فى النيل .. الداخلية تكشف تفاصيل الفيديو المثير
تعاون وثيق مرتقب بين مصر ولبنان | تفاصيل مهمة
بمناسبة احتفالات الهالوين.. أسرار علمية وراء مشاعر الرعب
سعر الدولار أمام الجنيه اليوم السبت 1-11-2025
عودة محمد صلاح .. تشكيل ليفربول المتوقع في مواجهة أستون فيلا
معبد الأقصر يحتفل بالمتحف المصري الكبير
موعد مباراة ليفربول وأستون فيلا في الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة
سيراميكا كليوباترا بالصدارة .. ترتيب الدوري قبل مباراتي الأهلي والزمالك
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

صدام بيراميدز والزمالك وقرعة الكونفدرالية.. ماذا ينتظر الأبيض في نوفمبر؟

نادي الزمالك
نادي الزمالك
يسري غازي

يخوض فريق الكرة الأول بنادي الزمالك، 5  مباريات هامة خلال شهر نوفمبر الجاري على المستوى المحلي وكأس السوبر المصري بالإمارات.

وتعادل فريق الكرة الأول بنادي الزمالك بقيادة البلجيكي يانيك فيريرا ، مع نظيره فريق البنك الأهلي بهدف لكل منهما في الجولة الثانية عشر ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز.

ويحتل فريق الكرة الأول بنادي الزمالك ، المركز الرابع برصيد 19 نقطة في ترتيب جدول الدوري الممتاز.

وجاءت مباريات فريق الكرة الأول بنادي الزمالك في شهر نوفمبر الجاري علي النحو التالي:


الزمالك vs طلائع الجيش مساء غد الأحد الساعة الخامسة في إطار منافسات الجولة الثالثة عشر ضمن بطولة الدوري الممتاز.

الزمالك vs بيراميدز في نصف نهائي كأس السوبر المصري بالإمارات يوم الخميس المقبل.

وحال فوز فريق الكرة الأول بنادي الزمالك علي نظيره فريق بيراميدز سيخوض نهائى كأس السوبر المصري يوم 9 نوفمبر الجاري.

وفي حال خسارة فريق الكرة الأول بنادي الزمالك مباراة بيراميدز سوف يخوض مباراة المركز الثالث والرابع في بطولة كأس السوبر المصري بالإمارات يوم 9 نوفمبر الجاري أيضا.

الزمالك vs أحد الفرق المتأهلة لدور المجموعات بكأس الكونفدرالية يوم 21 نوفمبر الجاري.

الزمالك vs سموحة يوم 26 نوفمبر الجاري في إطار منافسات الجولة الرابعة عشر ضمن بطولة الدوري الممتاز في تمام الساعة الخامسة مساء.


قرعة كأس الكونفدرالية 

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم كاف موعد إجراء مراسم قرعة كأس الكونفدرالية المقرر أن يقام في مدينة جوهانسبرج بجنوب إفريقيا بعد غد الإثنين الموافق 3 نوفمبر الحالي.

ومن المقرر أن تذاع مراسم قرعة بطولة كأس الكونفدرالية عبر قناة أون تايم سبورت يوم 3 نوفمبر الحالي بمشاركة ممثلي نادي الزمالك والمصري البورسعيدي.

وتأهل فريق الكرة الأول بنادي الزمالك بقيادة البلجيكي يانيك فيريرا إلي دور المجموعات ببطولة كأس الكونفدرالية عقب تخطي فريق ديكيداها الصومالي بمجموع لقائي الذهاب والإياب بنتيجة 7 صفر في دور الـ 32 من البطولة ذاتها.

فيما تخطي فريق المصري البورسعيدي بقيادة التونسي نبيل الكوكي نظيره فريق الاتحاد الليبي بمجموع مباراتي الذهاب والإياب بنتيجة 2/ 1 ليتأهل إلي دور المجموعات ببطولة كاس الكونفدرالية.

ومن المقرر أن تبدأ منافسات دور المجموعات لكل من رابطة أبطال إفريقيا وكأس الكونفيدرالية الإفريقية يوم 21 نوفمبر 2025.

وتأهل إلي دور المجموعات ببطولة كأس الكونفدرالية 16 فريقا جاء في مقدمتها فريقا الزمالك والمصري البورسعيدي.

الزمالك المصري بيراميدز كأس السوبر المصري كأس الكونفدرالية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ذهب

سعر الذهب الآن في مصر.. عيار 21 مفاجأة

شيكابالا

شيكابالا يفتح النار علي نجم الأهلي : اللي عملته مالوش لازمة

منتخب اليد

مباراة منتخب مصر ضد ألمانيا مباشر في نهائي كأس العالم لكرة اليد للناشئين.. الموعد والقنوات

حقيقة الرسالة المكتوبة على علامة شبكة المحمول

حقيقة الرسالة المكتوبة على علامة شبكة المحمول

صورة موضوعية

جثمانا كاهن كنيسة الأنبا شنودة بالغردقة وزوجته يصلان الكاتدرائية

سعر الذهب اليوم

انخفاض أسعار الذهب اليوم السبت 1 نوفمبر 2025

خالد الغندور

الغندور يعلن عن رحيل فيريرا و يكشف موعد الإعلان عن مدرب الزمالك الجديد

حالة الطقس

استقرار مؤقت قبل العاصفة| الأرصاد تحذر من حالة ممطرة أقوي هذا الموعد

ترشيحاتنا

ريال مدريد

موعد مباراة ريال مدريد وفالنسيا في الليجا والقنوات الناقلة

أيمن يونس

أيمن يونس لـ صدى البلد: المتحف المصري الكبير عنوان لقوة مصر الناعمة ورسالة فخر للمصريين

خالد طلعت

خالد طلعت: انهيار وتراجع فرق كرة القدم في نادي الزمالك بكل المراحل

بالصور

أول سيارة كهربائية للأطفال من تويوتا.. تعمل بالذكاء الاصطناعي

سيارة كهربائية للأطفال
سيارة كهربائية للأطفال
سيارة كهربائية للأطفال

كيا الكهربائية تنسحب أمام تسلا موديل 3 وتتخلى عن المنافسة

كيا
كيا
كيا

حقيقة تخلي الصين عن دعم السيارات الكهربائية

الصين
الصين
الصين

عصائر الديتوكس تجهد الجسم وتقتل الكبد بصمت.. الحقيقة المرة وراء مشروب الصحة الزائف

عصائر الديتوكس تقتل الكبد بصمت
عصائر الديتوكس تقتل الكبد بصمت
عصائر الديتوكس تقتل الكبد بصمت

فيديو

زفاف هادى الباجورى

ببنهم 21 عاما .. لحظه سقوط هادي الباجوري وعروسته على الأرض في زفافهما

رضا البحراوي وابنه مالك

هنحب مين غيرها.. ابن رضا البحراوي يغني لـ مصر في حفل مدرسي

نجوم الفن والمتحف المصري الكبير

نجوم بالزي الفرعوني .. فنانون يحتفون بالمتحف المصري الكبير

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منال إمام ـ أستاذ أصول التربية والمستشار التربوي

د. منال إمام تكتب: مصر جاءت وبعدها جاء التاريخ

د. علي عبد الحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: المتحف المصري الكبير.. رمز لنهضة مصر الحديثة أمام العالم

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: هنا تتكلم الحضارة

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبدالقادر يكتب: المتحف المصري الكبير.. قلب الحضارة النابض

محمد مندور

محمد مندور يكتب: لماذا نحتفي بالمتحف المصري الكبير؟

المزيد