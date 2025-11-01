قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
صحيفة ألمانية: المتحف الكبير رمز لدور مصر المتنامي في الشرق الأوسط
مع الاحتفال العالمى بالمتحف الكبير.. الداخلية تنهى استعداداتها لتأمين ضبوف مصر | فيديو
حدثان تاريخيان في نفس اليوم.. الغندور يتحدث عن افتتاح المتحف المصري
عضو مشروع المومياوات المصري تكشف لـ صدى البلد تفاصيل فحص مقتنيات “عنخ أمون”: العثور على طفلتي الملك محنطتين
رئيس الوزراء: المتحف المصري الكبير مثال بارز على الشراكة بين مصر واليابان
إصابة جديدة تضرب ليفربول.. ضربة في موسم صعب وآرني سلوت في مأزق
4 طلاب يلقون قطة فى النيل .. الداخلية تكشف تفاصيل الفيديو المثير
تعاون وثيق مرتقب بين مصر ولبنان | تفاصيل مهمة
بمناسبة احتفالات الهالوين.. أسرار علمية وراء مشاعر الرعب
سعر الدولار أمام الجنيه اليوم السبت 1-11-2025
عودة محمد صلاح .. تشكيل ليفربول المتوقع في مواجهة أستون فيلا
معبد الأقصر يحتفل بالمتحف المصري الكبير
رياضة

جلسة ودية بين محافظ الإسماعيلية وأعضاء لجنة إنقاذ الدراويش

منتصر الرفاعي

جمعت جلسة ودية، اليوم، السبت، اللواء طيار أركان حرب أكرم جلال، محافظ الإسماعيلية، بأعضاء اللجنه المكلفه بإدارة النادي الإسماعيلي، في مقر النادي.

شهدت الجلسه تعارف سيادة المحافظ بأعضاء اللجنة لحين استلام المهمه رسميا بعد انتهاء بعض الأمور الإداريه خلال الساعات المقبلة، متمنيا لهم التوفيق في مهمة إنقاذ النادي، مؤكدا ثقته في قدرة المجلس الجديد على العبور بسفينة الإسماعيلي لبر الأمان.

ووجه اللواء أكرم بتوفير كل أوجه الدعم للمجلس الجديد من خلال كافة الأجهزة التنفيذية بالمحافظة لخدمة الإسماعيلي في المرحلة المقبلة، حتى يعود النادي لسابق عهده كمنبع للمواهب و مصدر السعادة لجماهيره الوفية التي تستحق أن ترى ناديها في أفضل حال

وحضر الاجتماع الدكتور إيهاب صلاح، مدير مديرية الشباب والرياضه بالاسماعيلية ورئيس اللجنه المؤقته لإدارة شئون النادي، والدكتور ياسر سعيد وكيل المديرية، والأستاذ محمد مرشدي مدير إدارة الهيئات.

اللواء طيار أركان حرب أكرم جلال محافظ الإسماعيلية النادي الإسماعيلي الدكتور إيهاب صلاح

ذهب

سعر الذهب الآن في مصر.. عيار 21 مفاجأة

شيكابالا

شيكابالا يفتح النار علي نجم الأهلي : اللي عملته مالوش لازمة

منتخب اليد

مباراة منتخب مصر ضد ألمانيا مباشر في نهائي كأس العالم لكرة اليد للناشئين.. الموعد والقنوات

حقيقة الرسالة المكتوبة على علامة شبكة المحمول

حقيقة الرسالة المكتوبة على علامة شبكة المحمول

صورة موضوعية

جثمانا كاهن كنيسة الأنبا شنودة بالغردقة وزوجته يصلان الكاتدرائية

سعر الذهب اليوم

انخفاض أسعار الذهب اليوم السبت 1 نوفمبر 2025

خالد الغندور

الغندور يعلن عن رحيل فيريرا و يكشف موعد الإعلان عن مدرب الزمالك الجديد

حالة الطقس

استقرار مؤقت قبل العاصفة| الأرصاد تحذر من حالة ممطرة أقوي هذا الموعد

ريال مدريد

موعد مباراة ريال مدريد وفالنسيا في الليجا والقنوات الناقلة

أيمن يونس

أيمن يونس لـ صدى البلد: المتحف المصري الكبير عنوان لقوة مصر الناعمة ورسالة فخر للمصريين

خالد طلعت

خالد طلعت: انهيار وتراجع فرق كرة القدم في نادي الزمالك بكل المراحل

أول سيارة كهربائية للأطفال من تويوتا.. تعمل بالذكاء الاصطناعي

كيا الكهربائية تنسحب أمام تسلا موديل 3 وتتخلى عن المنافسة

حقيقة تخلي الصين عن دعم السيارات الكهربائية

عصائر الديتوكس تجهد الجسم وتقتل الكبد بصمت.. الحقيقة المرة وراء مشروب الصحة الزائف

زفاف هادى الباجورى

ببنهم 21 عاما .. لحظه سقوط هادي الباجوري وعروسته على الأرض في زفافهما

رضا البحراوي وابنه مالك

هنحب مين غيرها.. ابن رضا البحراوي يغني لـ مصر في حفل مدرسي

نجوم الفن والمتحف المصري الكبير

نجوم بالزي الفرعوني .. فنانون يحتفون بالمتحف المصري الكبير

