يستعد ريال مدريد لاستضافة فالنسيا، اليوم السبت، على ملعب سانتياجو برنابيو، ضمن منافسات الجولة الحادية عشر من الدوري الإسباني لموسم 2025-2026.

موعد مباراة ريال مدريد وفالنسيا في الليجا والقنوات الناقلة

تقام مباراة ريال مدريد وفالنسيا اليوم السبت 1 نوفمبر 2025 على ملعب سانتياجو برنابيو.

وتنطلق صافرة المباراة في تمام العاشرة مساء بتوقيت مصر والحادية عشر مساء بتوقيت السعودية.

ومن المقرر، أن تنقل مباراة الريال وفالنسيا على قناة beIN Sports 2HD.

ويدخل الميرينجي اللقاء بمعنويات مرتفعة بعد فوزه الأخير على غريمه التقليدي برشلونة 2-1 في الكلاسيكو، ما عزز موقعه في صدارة جدول الترتيب برصيد 27 نقطة.

في المقابل، يسعى فالنسيا إلى استعادة توازنه بعد سلسلة من النتائج المتذبذبة، حيث يحتل الفريق المركز الثامن عشر برصيد 9 نقاط فقط.