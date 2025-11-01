أيمن يونس لـ صدى البلد: المتحف المصري الكبير عنوان لقوة مصر الناعمة ورسالة فخر للمصريين

أكد أيمن يونس، نجم الكرة المصرية السابق، أن افتتاح المتحف المصري الكبير يمثل لحظة استثنائية في تاريخ الوطن، ليس فقط على الصعيد الثقافي والحضاري، ولكن كرمز لقوة مصر الناعمة التي تلهم الأجيال وتعرف العالم بعظمة الإنسان المصري منذ آلاف السنين.

وقال يونس في تصريحات خاصة لموقع "صدى البلد": “كل مصري يشعر اليوم بالفخر وهو يرى حلم المتحف المصري الكبير يتحقق على أرض الواقع، فهذا المشروع العملاق لا يقل أهمية عن أي إنجاز رياضي أو وطني، لأنه يعكس هوية مصر الحقيقية التي تمزج بين الأصالة والعراقة والتطور الحديث.”

وأضاف نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق أن “افتتاح المتحف الكبير يبعث برسالة للعالم أن مصر لا تزال تقود الحضارة الإنسانية بروحها وإبداعها وتاريخها، وأن هذا الصرح الجديد سيكون نقطة جذب عالمية تعيد رسم خريطة السياحة الثقافية في المنطقة.”

وتابع يونس: “الرئيس عبدالفتاح السيسي قاد هذا المشروع برؤية استثنائية، مؤمنًا بأن استعادة الوعي التاريخي جزء من بناء المستقبل، وما نشهده اليوم هو ثمرة إصرار دولة تعرف قيمة تاريخها وتضع الإنسان المصري في قلب كل إنجاز.”

وأشار إلى أن الرياضة والثقافة يجتمعان في هدف واحد، وهو إبراز الصورة المشرقة لمصر الحديثة، موضحا أن “المتحف الكبير سيكون واجهة جديدة للبلاد أمام العالم، تمامًا كما يفعل أبطالنا في الملاعب عندما يرفعون راية الوطن عاليا.”

واختتم أيمن يونس حديثه قائلًا: “افتتاح المتحف المصري الكبير ليس مجرد حدث أثري، بل رسالة إنسانية ملهمة تجسد معنى الانتماء والهوية، وتؤكد أن مصر ستظل دائما بلد العراقة والتجدد والإبداع.”