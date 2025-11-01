ريال مدريد يستدرج فالنسيا في بروفة قوية قبل موقعة ليفربول

يستعد ريال مدريد لاستضافة فالنسيا، اليوم السبت، على ملعب سانتياجو برنابيو، ضمن منافسات الجولة الحادية عشر من الدوري الإسباني لموسم 2025-2026.

يدخل الميرينجي اللقاء بمعنويات مرتفعة بعد فوزه الأخير على غريمه التقليدي برشلونة 2-1 في الكلاسيكو، ما عزز موقعه في صدارة جدول الترتيب برصيد 27 نقطة.

وبهذا الفوز في الكلاسيكو، عزز ريال مدريد صدارته للليجا بفارق 5 نقاط عن برشلونة بعد مرور 10 جولات فقط، مما يمنحه دفعة قوية قبل المباريات المقبلة.

ويطمح المدرب تشابي ألونسو إلى مواصلة سلسلة الانتصارات وتثبيت تفوق الفريق في الليجا، وتحقيق فوز جديد قبل مواجهة القمة الأوروبية المرتقبة أمام ليفربول يوم الثلاثاء المقبل في أنفيلد.

ويعول ريال مدريد على نجومه البارزين كيليان مبابي، جود بيلينجهام وفينيسيوس جونيور لاختراق دفاعات فالنسيا الصعبة.

في المقابل، يسعى فالنسيا إلى استعادة توازنه بعد سلسلة من النتائج المتذبذبة، حيث يحتل الفريق المركز الثامن عشر برصيد 9 نقاط فقط.

ويعول الفريق على سرعة لاعبيه في الهجمات المرتدة وخبرة عناصره الشابة لتحقيق مفاجأة أمام العملاق المدريدي.