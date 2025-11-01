قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
افتتاح المتحف المصري الكبير 2025.. كل ما تريد معرفته عن الحدث الذي ينتظره العالم| صور
مع الاحتفال العالمى بالمتحف الكبير.. الداخلية تنهى استعداداتها لتأمين ضيوف مصر | فيديو
صحيفة ألمانية: المتحف الكبير رمز لدور مصر المتنامي في الشرق الأوسط
حدثان تاريخيان في نفس اليوم.. الغندور يتحدث عن افتتاح المتحف المصري
عضو مشروع المومياوات المصري تكشف لـ صدى البلد تفاصيل فحص مقتنيات “عنخ أمون”: العثور على طفلتي الملك محنطتين
رئيس الوزراء: المتحف المصري الكبير مثال بارز على الشراكة بين مصر واليابان
إصابة جديدة تضرب ليفربول.. ضربة في موسم صعب وآرني سلوت في مأزق
4 طلاب يلقون قطة فى النيل .. الداخلية تكشف تفاصيل الفيديو المثير
تعاون وثيق مرتقب بين مصر ولبنان | تفاصيل مهمة
بمناسبة احتفالات الهالوين.. أسرار علمية وراء مشاعر الرعب
سعر الدولار أمام الجنيه اليوم السبت 1-11-2025
عودة محمد صلاح .. تشكيل ليفربول المتوقع في مواجهة أستون فيلا
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
رياضة

موعد مباراة ليفربول وأستون فيلا في الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة

ليفربول
ليفربول
إسراء أشرف

يستضيف فريق ليفربول بقيادة نجمه المصري محمد صلاح نظيره أستون فيلا، مساء اليوم، السبت، على ملعب أنفيلد، ضمن منافسات الجولة العاشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز 2025-2026.

موعد مباراة ليفربول وأستون فيلا في الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة

تقام مباراة ليفربول وأستون فيلا اليوم السبت الموافق 1 نوفمبر 2025 على ملعب أنفيلد.

ومن المقرر أن تنطلق صافرة المباراة في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت القاهرة، والحادية عشر مساء بتوقيت مكة المكرمة.

تنقل شبكة قنوات بي إن سبورتس حقوق بث مباريات الدوري الإنجليزي، وحددت قناة beIN Sports HD1  لنقل مباراة ليفربول وأستون فيلا.

ويحتل ليفربول المركز السابع في جدول الترتيب برصيد 15 نقطة، متساويًا مع أستون فيلا الثامن بنفس الرصيد، ويسعى الفريق الأحمر لتحقيق الفوز من أجل استعادة توازنه ومصالحة جماهيره بعد سلسلة من النتائج السلبية، تضمنت الخسارة أمام برينتفورد في الدوري، وكريستال بالاس في كأس الرابطة الإنجليزية.

ويعيش حامل اللقب فترة صعبة، إذ تلقى ست هزائم في آخر سبع مباريات بجميع المسابقات، ما زاد الضغوط على مدربه الهولندي أرنه سلوت، الذي يسعى للخروج من هذه الأزمة عبر العودة إلى سكة الانتصارات في مواجهة قوية أمام فيلا.

