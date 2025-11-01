يستضيف فريق ليفربول بقيادة نجمه المصري محمد صلاح نظيره أستون فيلا، مساء اليوم، السبت، على ملعب أنفيلد، ضمن منافسات الجولة العاشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز 2025-2026.

موعد مباراة ليفربول وأستون فيلا في الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة

تقام مباراة ليفربول وأستون فيلا اليوم السبت الموافق 1 نوفمبر 2025 على ملعب أنفيلد.

ومن المقرر أن تنطلق صافرة المباراة في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت القاهرة، والحادية عشر مساء بتوقيت مكة المكرمة.

تنقل شبكة قنوات بي إن سبورتس حقوق بث مباريات الدوري الإنجليزي، وحددت قناة beIN Sports HD1 لنقل مباراة ليفربول وأستون فيلا.

ويحتل ليفربول المركز السابع في جدول الترتيب برصيد 15 نقطة، متساويًا مع أستون فيلا الثامن بنفس الرصيد، ويسعى الفريق الأحمر لتحقيق الفوز من أجل استعادة توازنه ومصالحة جماهيره بعد سلسلة من النتائج السلبية، تضمنت الخسارة أمام برينتفورد في الدوري، وكريستال بالاس في كأس الرابطة الإنجليزية.

ويعيش حامل اللقب فترة صعبة، إذ تلقى ست هزائم في آخر سبع مباريات بجميع المسابقات، ما زاد الضغوط على مدربه الهولندي أرنه سلوت، الذي يسعى للخروج من هذه الأزمة عبر العودة إلى سكة الانتصارات في مواجهة قوية أمام فيلا.