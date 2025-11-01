قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
افتتاح المتحف المصري الكبير 2025.. كل ما تريد معرفته عن الحدث الذي ينتظره العالم| صور
مع الاحتفال العالمى بالمتحف الكبير.. الداخلية تنهى استعداداتها لتأمين ضيوف مصر | فيديو
صحيفة ألمانية: المتحف الكبير رمز لدور مصر المتنامي في الشرق الأوسط
حدثان تاريخيان في نفس اليوم.. الغندور يتحدث عن افتتاح المتحف المصري
عضو مشروع المومياوات المصري تكشف لـ صدى البلد تفاصيل فحص مقتنيات “عنخ أمون”: العثور على طفلتي الملك محنطتين
رئيس الوزراء: المتحف المصري الكبير مثال بارز على الشراكة بين مصر واليابان
إصابة جديدة تضرب ليفربول.. ضربة في موسم صعب وآرني سلوت في مأزق
4 طلاب يلقون قطة فى النيل .. الداخلية تكشف تفاصيل الفيديو المثير
تعاون وثيق مرتقب بين مصر ولبنان | تفاصيل مهمة
بمناسبة احتفالات الهالوين.. أسرار علمية وراء مشاعر الرعب
سعر الدولار أمام الجنيه اليوم السبت 1-11-2025
عودة محمد صلاح .. تشكيل ليفربول المتوقع في مواجهة أستون فيلا
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
رياضة

عودة محمد صلاح .. تشكيل ليفربول المتوقع في مواجهة أستون فيلا

محمد صلاح
محمد صلاح
منتصر الرفاعي

استقر الهولندي أرني سلوت، المدير الفني لفريق ليفربول، على التشكيل الذي سيخوض به مباراة أستون فيلا، ضمن منافسات الجولة العاشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز، والمقرر إقامتها على ملعب آنفيلد مساء اليوم السبت الموافق 1 نوفمبر.

ويشهد التشكيل المتوقع عودة محمد صلاح لقيادة الهجوم بعد جلوسه على مقاعد البدلاء في لقاء كريستال بالاس الأخير ببطولة كأس الرابطة.

تشكيل ليفربول المتوقع:

حراسة المرمى: مامارداشفيلي

خط الدفاع: كونور برادلي – إبراهيما كوناتي – فيرجيل فان دايك – ميلوس كيركيز

خط الوسط: جرافنبيرخ – دومينيك سوبوسلاي – فلوريان فيرتز

خط الهجوم: محمد صلاح – هوجو إيكتيكي – كودي جاكبو

وتنطلق المباراة، اليوم، في تمام الساعة 10 مساءً بتوقيت القاهرة، ضمن سعي ليفربول لتعزيز مركزه في جدول الترتيب.

ويحتل الريدز المركز السابع برصيد 15 نقطة من 9 مباريات، بعد آخر خسارة أمام بورنموث بنتيجة 4 – 2.

تشكيل ليفربول أرني سلوت ليفربول محمد صلاح بطولة كأس الرابطة الدوري الإنجليزي الممتاز

بالصور

أول سيارة كهربائية للأطفال من تويوتا.. تعمل بالذكاء الاصطناعي

سيارة كهربائية للأطفال

كيا الكهربائية تنسحب أمام تسلا موديل 3 وتتخلى عن المنافسة

كيا

حقيقة تخلي الصين عن دعم السيارات الكهربائية

الصين

عصائر الديتوكس تجهد الجسم وتقتل الكبد بصمت.. الحقيقة المرة وراء مشروب الصحة الزائف

عصائر الديتوكس تقتل الكبد بصمت

زفاف هادى الباجورى

ببنهم 21 عاما .. لحظه سقوط هادي الباجوري وعروسته على الأرض في زفافهما

رضا البحراوي وابنه مالك

هنحب مين غيرها.. ابن رضا البحراوي يغني لـ مصر في حفل مدرسي

نجوم الفن والمتحف المصري الكبير

نجوم بالزي الفرعوني .. فنانون يحتفون بالمتحف المصري الكبير

