عودة محمد صلاح .. تشكيل ليفربول المتوقع في مواجهة أستون فيلا

استقر الهولندي أرني سلوت، المدير الفني لفريق ليفربول، على التشكيل الذي سيخوض به مباراة أستون فيلا، ضمن منافسات الجولة العاشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز، والمقرر إقامتها على ملعب آنفيلد مساء اليوم السبت الموافق 1 نوفمبر.

ويشهد التشكيل المتوقع عودة محمد صلاح لقيادة الهجوم بعد جلوسه على مقاعد البدلاء في لقاء كريستال بالاس الأخير ببطولة كأس الرابطة.

تشكيل ليفربول المتوقع:

حراسة المرمى: مامارداشفيلي

خط الدفاع: كونور برادلي – إبراهيما كوناتي – فيرجيل فان دايك – ميلوس كيركيز

خط الوسط: جرافنبيرخ – دومينيك سوبوسلاي – فلوريان فيرتز

خط الهجوم: محمد صلاح – هوجو إيكتيكي – كودي جاكبو

وتنطلق المباراة، اليوم، في تمام الساعة 10 مساءً بتوقيت القاهرة، ضمن سعي ليفربول لتعزيز مركزه في جدول الترتيب.

ويحتل الريدز المركز السابع برصيد 15 نقطة من 9 مباريات، بعد آخر خسارة أمام بورنموث بنتيجة 4 – 2.