بدء فعاليات المؤتمر الصحفي للإعلان عن تفاصيل حفل افتتاح المتحف المصري الكبير| صور
وكالة الأنباء الفرنسية تبرز أهم خمس مزايا للمتحف المصري الكبير
صدى البلد في قلب الحدث التاريخي .. لحظة بلحظة مع افتتاح المتحف المصري الكبير
هنا جودة لـ صدى البلد : فخورة برؤية مصر تواصل كتابة التاريخ من بوابة المتحف الكبير
بالأسماء .. قائمة المدعوين لحفل المتحف المصري الكبير
40 منظمة إنسانية تتهم الاحتلال الإسرائيلي بعرقلة وصول المساعدات إلى غزة
وزير الخارجية التونسي يشارك في افتتاح المتحف المصري الكبير نيابة عن الرئيس
تراجع 550 جنيهًا من أعلى قمة.. مفاجأة في سعر الذهب عيار 21 الآن
انتصار السيسي : المتحف الكبير شاهد على أن مصر حضارة تبني مستقبل
السيدة انتصار السيسي ترحب بضيوف مصر: المتحف المصري الكبير يجسّد "معنى الجمال في الإبداع والقوة في السلام"
يسرا في رسالة للعالم عن المتحف الكبير: تعالوا شوفوا مصر أرض الحضارة
مصرع 13 شخصا في انهيارات أرضية بكينيا
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
رياضة

الليلة.. مصر تتحدى ألمانيا على لقب بطولة العالم لناشئي كرة اليد تحت 17 سنة

منتخب ناشئي اليد
منتخب ناشئي اليد
محمد سمير

يصطدم المنتخب الوطني لناشئي كرة اليد تحت 17 سنة بقيادة مديره الفني عماد الدين إبراهيم، بنظيره الألماني في نهائي بطولة العالم الأولى، المقامة في المغرب خلال الفترة من 24 أكتوبر وحتى 1 نوفمبر الجاري.

موعد مباراة مصر وألمانيا ببطولة العالم لكرة اليد تحت 17 سنة

ومن المقرر، أن تنطلق المباراة في تمام التاسعة والربع مساء اليوم السبت على صالة النواصر بالدار البيضاء.

كيفية صعود مصر وألمانيا لنهائي بطولة العالم لكرة اليد تحت 17 سنة

صعد المنتخب الوطني للمباراة النهائية عقب فوزه على منتخب إسبانيا العنيد بنتيجة 31-28، فيما تغلب منتخب الماكينات الألمانية على نظيره القطري بنتيجة 39-22.

قائمة منتخب مصر لناشئي كرة اليد تحت 17 سنة

وتضم قائمة صغار الفراعنة 18 لاعبًا وهم:

في حراسة المرمي

عبد الملك محمود - محمد رامي - حمزة أحمد

ظهير أيمن

يوسف عمرو - محمد وليد - سيف الله عمر

جناح أيسر

ياسين أحمد - معاذ السيد

جناح أيمن

ياسين خالد - حمزة سامي

ظهير أيسر

مؤمن النقيب - يحيي هشام - محمود رامي

لاعب دائرة

منصور عامر - عبد الرحمن بكر - ياسين تامر

صانع ألعاب

زين عبد الوارث - مازن عبد الغني

ناشئي كرة اليد عماد الدين إبراهيم نهائي بطولة العالم مباراة مصر وألمانيا موعد مباراة مصر وألمانيا

ذهب

سعر الذهب الآن في مصر.. عيار 21 مفاجأة

شيكابالا

شيكابالا يفتح النار علي نجم الأهلي : اللي عملته مالوش لازمة

منتخب اليد

مباراة منتخب مصر ضد ألمانيا مباشر في نهائي كأس العالم لكرة اليد للناشئين.. الموعد والقنوات

حقيقة الرسالة المكتوبة على علامة شبكة المحمول

حقيقة الرسالة المكتوبة على علامة شبكة المحمول

صورة موضوعية

جثمانا كاهن كنيسة الأنبا شنودة بالغردقة وزوجته يصلان الكاتدرائية

حالة الطقس

استقرار مؤقت قبل العاصفة| الأرصاد تحذر من حالة ممطرة أقوي هذا الموعد

سعر الذهب اليوم

انخفاض أسعار الذهب اليوم السبت 1 نوفمبر 2025

خالد الغندور

الغندور يعلن عن رحيل فيريرا و يكشف موعد الإعلان عن مدرب الزمالك الجديد

صورة أرشيفية

توقف الدعاية الانتخابية لمجلس النواب الخميس.. وغرامة 100 ألف جنيه عقوبة خرق الصمت

القائمة الوطنية

العدل: تنوع القائمة الوطنية ترجمة حقيقية لتمكين الكفاءات

المتحف المصري الكبير

افتتاح المتحف الكبير اليوم .. ورئيس سياحة النواب: إضافة لمقومات الجذب لمقاصد مصر

بالصور

دعوى قضائية بقيمة 5.7 مليار دولار.. تويوتا متهمة "بالاحتيال المنظم"

توبوتا
توبوتا
توبوتا

أول سيارة كهربائية للأطفال من تويوتا.. تعمل بالذكاء الاصطناعي

سيارة كهربائية للأطفال
سيارة كهربائية للأطفال
سيارة كهربائية للأطفال

كيا الكهربائية تنسحب أمام تسلا موديل 3 وتتخلى عن المنافسة

كيا
كيا
كيا

حقيقة تخلي الصين عن دعم السيارات الكهربائية

الصين
الصين
الصين

مواعيد الصلاة الجديدة

اعرف توقيت الصلوات الخمس بعد تطبيق الموعد الشتوي

زفاف هادى الباجورى

ببنهم 21 عاما .. لحظه سقوط هادي الباجوري وعروسته على الأرض في زفافهما

رضا البحراوي وابنه مالك

هنحب مين غيرها.. ابن رضا البحراوي يغني لـ مصر في حفل مدرسي

نجوم الفن والمتحف المصري الكبير

نجوم بالزي الفرعوني .. فنانون يحتفون بالمتحف المصري الكبير

د. منال إمام ـ أستاذ أصول التربية والمستشار التربوي

د. منال إمام تكتب: مصر جاءت وبعدها جاء التاريخ

د. علي عبد الحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: المتحف المصري الكبير.. رمز لنهضة مصر الحديثة أمام العالم

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: هنا تتكلم الحضارة

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبدالقادر يكتب: المتحف المصري الكبير.. قلب الحضارة النابض

محمد مندور

محمد مندور يكتب: لماذا نحتفي بالمتحف المصري الكبير؟

