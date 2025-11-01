الليلة.. مصر تتحدى ألمانيا على لقب بطولة العالم لناشئي كرة اليد تحت 17 سنة

يصطدم المنتخب الوطني لناشئي كرة اليد تحت 17 سنة بقيادة مديره الفني عماد الدين إبراهيم، بنظيره الألماني في نهائي بطولة العالم الأولى، المقامة في المغرب خلال الفترة من 24 أكتوبر وحتى 1 نوفمبر الجاري.

موعد مباراة مصر وألمانيا ببطولة العالم لكرة اليد تحت 17 سنة

ومن المقرر، أن تنطلق المباراة في تمام التاسعة والربع مساء اليوم السبت على صالة النواصر بالدار البيضاء.

كيفية صعود مصر وألمانيا لنهائي بطولة العالم لكرة اليد تحت 17 سنة



صعد المنتخب الوطني للمباراة النهائية عقب فوزه على منتخب إسبانيا العنيد بنتيجة 31-28، فيما تغلب منتخب الماكينات الألمانية على نظيره القطري بنتيجة 39-22.

قائمة منتخب مصر لناشئي كرة اليد تحت 17 سنة

وتضم قائمة صغار الفراعنة 18 لاعبًا وهم:

في حراسة المرمي

عبد الملك محمود - محمد رامي - حمزة أحمد

ظهير أيمن

يوسف عمرو - محمد وليد - سيف الله عمر

جناح أيسر

ياسين أحمد - معاذ السيد

جناح أيمن

ياسين خالد - حمزة سامي

ظهير أيسر

مؤمن النقيب - يحيي هشام - محمود رامي

لاعب دائرة

منصور عامر - عبد الرحمن بكر - ياسين تامر

صانع ألعاب

زين عبد الوارث - مازن عبد الغني