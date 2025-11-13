أشرف قاسم: الزمالك أخطأ في التشكيل أمام الأهلي وهذا رأيي في العقوبات

أكد أشرف قاسم، نجم الزمالك السابق، أن اتحاد الكرة المصري يتحمل المسؤولية الكاملة عن حالة الجدل التي نشبت عقب إعلان عقوبات مباراة كأس السوبر الأخيرة بين الأهلي والزمالك، مشيرًا إلى أن طريقة إصدار القرارات كانت السبب الرئيسي في اللغط الإعلامي والجماهيري.

وقال قاسم خلال استضافته عبر قناة MBC مصر: “اتحاد الكرة هو من تسبب في حالة الجدل، لأن العقوبات صدرت أولًا دون الإشارة إلى عقوبات النادي الأهلي، ثم تم تعديل البيان لاحقًا، وهذا ما خلق حالة من الارتباك وعدم الشفافية.”

وأضاف نجم الزمالك السابق أن العقوبات في مجملها طبيعية ومنطقية، لكنه كان يتمنى أن تتحمل الأندية مسؤولية تأديب لاعبيها، مؤكدًا أن اللاعبين لا يمثلون أنفسهم فقط بل يمثلون النادي والبلد بأكملها.

وأوضح قاسم قائلًا: “زيزو بعد ما صعد على المنصة كان يمثل النادي الأهلي، مش نفسه، ولذلك أي تصرف يجب أن يكون محسوبًا بدقة.”

رؤية فنية لأداء الزمالك في السوبر

تحدث أشرف قاسم عن أداء الزمالك في لقاء القمة، مؤكدًا أن الفريق كان يمكن أن يظهر بشكل أفضل لو تم اختيار التشكيل الأنسب للمباراة.

وقال: “لو الزمالك كان فاز، كانت الجماهير هتطالب ببقاء أحمد عبد الرؤوف وتصعد بيه للسماء، لكن التشكيل اللي بدأ بيه اللقاء ما كانش الأمثل.”

وأشار إلى أنه كان من الأفضل مشاركة سيف الجزيري وأحمد ربيع بدلًا من سيف جعفر في التشكيلة الأساسية، معتبرًا أن الظروف الحالية داخل النادي قد تصعب مهمة التعاقد مع مدير فني أجنبي جديد.

خاتمة وتصريح قوي

واختتم قاسم حديثه قائلاً: “أيمن الرمادي سبق وتوج مع الزمالك بكأس مصر، لكن في الوقت الحالي مفيش مدرب مصري مؤهل لتدريب الفريق بالشكل المطلوب.”

ليؤكد بذلك على ضرورة إعادة ترتيب البيت الزملكاوي من الداخل قبل التفكير في أي تعاقدات فنية جديدة



