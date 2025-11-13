قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ماذا نقول في سجدة التلاوة؟.. اعرف كيفية القيام بها ودعاءها
السفارات والقنصليات المصرية في الخارج تواصل الترويج لافتتاح المتحف المصري الكبير
أيهما تفضل؟.. فيات 500 X إم سيات ابيزا 2026
شرف كبير.. ميكالي يوضح حقيقة مفاوضات الزمالك لتدريب الفريق
حالة طقس غير مستقرة.. محافظ بورسعيد يتابع سيارات شفط وكسح الأمطار
شريف عامر: 7 بدائل قانونية مختلفة للحبس الاحتياطي بقانون الإجراءات الجنائية
افتراءات.. رئيس جنوب أفريقيا يهاجم قرار ترامب بمقاطعة قمة العشرين
ميدو: انقسام في الزمالك حول هوية المدرب الجديد.. واتجاه لعودة الرمادي
الداعية مصطفى حسني في ضيافة طلاب من أجل مصر جامعة عين شمس
أفضل صدقة للميت.. ثواب مستمر ينتفع به الإنسان بعد الوفاة
بعد قرنين.. أمريكا تتوقف عن سك السنت لتوفير 56 مليون دولار سنويًا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

أشرف قاسم: الزمالك أخطأ في التشكيل أمام الأهلي وهذا رأيي في العقوبات

أشرف قاسم
أشرف قاسم
رباب الهواري

أكد أشرف قاسم، نجم الزمالك السابق، أن اتحاد الكرة المصري يتحمل المسؤولية الكاملة عن حالة الجدل التي نشبت عقب إعلان عقوبات مباراة كأس السوبر الأخيرة بين الأهلي والزمالك، مشيرًا إلى أن طريقة إصدار القرارات كانت السبب الرئيسي في اللغط الإعلامي والجماهيري.

وقال قاسم خلال استضافته عبر قناة MBC مصر: “اتحاد الكرة هو من تسبب في حالة الجدل، لأن العقوبات صدرت أولًا دون الإشارة إلى عقوبات النادي الأهلي، ثم تم تعديل البيان لاحقًا، وهذا ما خلق حالة من الارتباك وعدم الشفافية.”

وأضاف نجم الزمالك السابق أن العقوبات في مجملها طبيعية ومنطقية، لكنه كان يتمنى أن تتحمل الأندية مسؤولية تأديب لاعبيها، مؤكدًا أن اللاعبين لا يمثلون أنفسهم فقط بل يمثلون النادي والبلد بأكملها.

وأوضح قاسم قائلًا: “زيزو بعد ما صعد على المنصة كان يمثل النادي الأهلي، مش نفسه، ولذلك أي تصرف يجب أن يكون محسوبًا بدقة.”

رؤية فنية لأداء الزمالك في السوبر

تحدث أشرف قاسم عن أداء الزمالك في لقاء القمة، مؤكدًا أن الفريق كان يمكن أن يظهر بشكل أفضل لو تم اختيار التشكيل الأنسب للمباراة.

وقال: “لو الزمالك كان فاز، كانت الجماهير هتطالب ببقاء أحمد عبد الرؤوف وتصعد بيه للسماء، لكن التشكيل اللي بدأ بيه اللقاء ما كانش الأمثل.”

وأشار إلى أنه كان من الأفضل مشاركة سيف الجزيري وأحمد ربيع بدلًا من سيف جعفر في التشكيلة الأساسية، معتبرًا أن الظروف الحالية داخل النادي قد تصعب مهمة التعاقد مع مدير فني أجنبي جديد.

خاتمة وتصريح قوي

واختتم قاسم حديثه قائلاً: “أيمن الرمادي سبق وتوج مع الزمالك بكأس مصر، لكن في الوقت الحالي مفيش مدرب مصري مؤهل لتدريب الفريق بالشكل المطلوب.”

ليؤكد بذلك على ضرورة إعادة ترتيب البيت الزملكاوي من الداخل قبل التفكير في أي تعاقدات فنية جديدة


 

الاتحاد المصرى لكرة القدم اخبار الرياضة الاهلي الزمالك السوبر المصرى

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

فيديو فتاة جسر السويس

فيديو فتاة جسر السويس.. التحريات تكشف مفاجأة عن هوية المتهم

فتاة جسر السويس

القبض على المتهم بالتعدي على فتاة في مدخل عقار بالقاهرة

هزة أرضية

سكان مصر يشعرون بهزة أرضية جديدة.. وتوضيح عاجل من معهد البحوث الفلكية

حالة الطقس

تجنبوا العواصف وابقوا في المنازل.. الأرصاد تحذر: أمطار رعدية تضرب عددا من المحافظات

الواقعة

إجراء عاجل تجاه مرشح بمجلس النواب أطلق النار بعد فوزه في الانتخابات بالإسكندرية

علامات حضور ملك الموت

علامات حضور ملك الموت.. 7 أمور إذا رأيتها فاعلم أن روح المحتضر تفارق جسده

فتاة جسر السويس

مش هعمل فيه محضر.. تصالح فتاة جسر السويس مع والدها

وزير التربية والتعليم

بعد حبس طالبة بسبب المصروفات|وضع مدرسة “نيو كابيتال” تحت إشراف التعليم وإحالة المسئولين للتحقيق

ترشيحاتنا

أرشيفية

وزير الحج السعودي: إنجاز إجراءات تعاقد أكثر من مليون حاج بمختلف دول العالم

ترامب

رسوم ترامب "تحرق" المكرونة الإيطالية.. واشنطن تفرض تعريفة 107% على الواردات

رابطة العالم الإسلامي

رابطة العالم الإسلامي تُدين التفجير الإرهابي في نيودلهي

بالصور

أجرأهن إلهام شاهين.. نجمات تألقن باللون الأسود فى افتتاح مهرجان القاهرة

أجرئهن إلهام شاهين.. نجمات تألقن باللون الاسود فى افتتاح مهرجان القاهرة
أجرئهن إلهام شاهين.. نجمات تألقن باللون الاسود فى افتتاح مهرجان القاهرة
أجرئهن إلهام شاهين.. نجمات تألقن باللون الاسود فى افتتاح مهرجان القاهرة

للبنات والشباب.. جيلي باندينو 2010 بسوق المستعمل

جيلي باندينو 2010
جيلي باندينو 2010
جيلي باندينو 2010

أسهل طريقة لعمل صوص البرجر والبصل المكرمل

أسهل طريقة لعمل صوص البرجر و البصل المكرمل
أسهل طريقة لعمل صوص البرجر و البصل المكرمل
أسهل طريقة لعمل صوص البرجر و البصل المكرمل

بالأسود.. هنادى مهنا وزوجها من حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي

بالاسود..هنادى مهنا وزوجها من حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي
بالاسود..هنادى مهنا وزوجها من حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي
بالاسود..هنادى مهنا وزوجها من حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي

فيديو

زواج مي عز الدين

خبير تغذية.. من هو أحمد تيمور زوج مي عز الدين ؟

عصير الجزر ينهي حياة طبيب بريطاني

عصير الجزر ينهي حياة طبيب بريطاني ويحول جلده للون الأصفر

بيان نفي

مصدر أمني ينفي مزاعم إخـ وانية باستهداف مواطنين في أسوان

امرأة كادت تفقد حياتها بسبب "تثاؤب"

امرأة كادت تفقد حياتها بسبب "تثاؤب"

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: صدقني خلاص

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: في الذكري الـ 21 لرحيل عرفات.. الثورة مستمرة

احمد عبد القوى

أحمد عبد القوي يكتب: حكايتي مع ( العِرْسَةِ )..!!

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: العلاقات الحديثة هل تبحث عن الحب أم عن الأمان

المزيد