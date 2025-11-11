الزمالك يحذر اتحاد الكرة من تجاهل أزمة المنصة.. ماذا حدث؟

حذر مجلس إدارة نادي الزمالك مسئولي اتحاد الكرة من مغبة عدم توقيع أي عقوبة ضد أحمد سيد زيزو نجم النادي الأهلي لتجاهله مصافحة هشام نصر نائب رئيس القلعة البيضاء في مراسم تسليم كأس السوبر المصري.

كان فريق الكرة الأول بنادي الزمالك بقيادة أحمد عبد الرؤوف تلقي خسارة أمام نظيره فريق الأهلي بهدفين نظيفين في المباراة التي جمعت بينهما في نهائي كأس السوبر المصري.

وقال هشام نصر نائب رئيس نادي الزمالك عبر تصريحات تلفزيونية:

نحذر اتحاد الكرة إن لم يتم توقيع العقوبة على لاعب الأهلي أحمد سيد زيزو لن نصعد لمنصات التتويج مجددا أو نشارك في مراسم تديرها الجبلاية.

وشهدت الساعات الماضية ردود أفعال غاضبة داخل مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب بسبب أزمة أحمد سيد زيزو نجم النادي الاهلي وعدم مصافحته هشام نصر نائب رئيس القلعة البيضاء في أزمة نهائي كأس السوبر المصري.

وتلقى فريق الكرة الأول بنادي الزمالك بقيادة أحمد عبدالرؤوف خسارة أمام الغريم التقليدي النادي الأهلي بقيادة الدانماركي ييس توروب بهدفين نظيفين وتوج المارد الأحمر باللقب السادس عشر في تاريخه من بطولة السوبر المصري.

أحرز ثنائية الأهل في نهائي كأس السوبر المصري المغربي أشرف بن شرقي ومروان عطية.

وتوج فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي بقيادة الدانماركي ييس توروب بلقب بطولة كأس السوبر المصري للمرة السادسة عشر والخامس علي التوالي في تاريخه.

وشهدت الساعات الماضية ردود أفعال غاضبة اتجاه مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب مطالبين إياه بضرورة مراجعة حساباتهم وترتيب أوراق البيت الأبيض.

أزمة تجاهل النجوم مصافحة المسئولين بالأندية لم تكن واقعة زيزو نجم النادي الأهلي وهشام نصر نائب رئيس نادي الزمالك هى الأولي بل سبقها واقعة فى نهائي بطولة كأس مصر عام 2015.