20 مليون دولار للكيلوجرام.. الوقود الأغلى في الكون | أي المجالات يستخدم الذهب الأزرق؟
ملك تايلاند يقوم بزيارة دولية إلى الصين هذا الشهر
رسمياً .. اتحاد الكرة يلزم الزمالك بـ 5 ملايين جنيه لصالح "روقا "
لدعم مربي الثروة الحيوانية .. الزراعة تطلق 3 قوافل بيطرية مجانية في القليوبية
نائب: تصنيف أ للمجلس القومي يعكس قوة واستقلالية حقوق الإنسان بمصر
مواجهة مثيرة علي أرض الإمارات.. 3 طرق مجانية لمشاهدة مباريات كأس السوبر المصري
بعد صفقة الـ7.5 مليار دولار مع قطر .. ما سر مشروع علم الروم؟
مدبولي يفتتح توسعات مصنع شنايدر إليكتريك بمدينة بدر.. ويدشن مصنع المنصور
مساء الجمعة.. قطع المياه لمدة 8 ساعات عن بعض مناطق الجيزة
وزارة الدفاع الروسية تعلن مقتل 825 عسكري أوكراني
عمرو دياب يضيء ليل أبوظبي بأروع أغانيه في حفل خاص
رياضة

رسمياً .. اتحاد الكرة يلزم الزمالك بـ 5 ملايين جنيه لصالح "روقا "

محمد أشرف روقا
محمد أشرف روقا
يسري غازي

أرسل اتحاد الكرة خطابا رسميا إلي نادى الزمالك يلزم خلاله القلعة البيضاء بسداد مستحقات مالية لصالح اللاعب محمد أشرف روقا بلغت 5 مليون جنيه.
 


تعليق روقا على مستحقات الزمالك
علق محمد أشرف روقا لاعب نادي الزمالك السابق، على قرار لجنة شئون اللاعبين يقضي بأحقيته في الحصول على مبلغ 5 ملايين و2361 جنيهًا من النادي، وهي المستحقات المالية المتأخرة التي طالب بها عقب رحيله عن القلعة البيضاء.

جاء ذلك عقب تقدم محمد أشرف روقا لاعب نادي الزمالك السابق بشكوي ضد القلعة البيضاء فى لجنة شئون اللاعبين باتحاد الكرة.


وقال روقا في تصريحات خاصة لصدى البلد ان القرار صدر ولا يحتاج لتعليق، وانه ينتظر موقف الزمالك من القرار إما الدفع أو التفاوض بشأن المستحقات.

وأضاف روقا أن خطوة التقدم بشكوى للمحكمة الرياضية كاس لم تأتي بعد التصعيد ضد نادي الزمالك.
 


الزمالك يستأنف على قرار اتحاد الكرة 
أكد مصدر داخل نادي الزمالك أن إدارة النادي تلقت خطابًا رسميًا من الاتحاد المصري لكرة القدم، يفيد بصدور قرار من لجنة شئون اللاعبين يقضي بأحقية لاعب الفريق السابق محمد أشرف “روقا” في الحصول على مبلغ 5 ملايين و2361 جنيهًا من النادي، وهي المستحقات المالية المتأخرة التي طالب بها عقب رحيله عن القلعة البيضاء.

وأوضح المصدر أن الخطاب تم إحالته إلى الشئون القانونية بنادي الزمالك، لدراسة الموقف واتخاذ الإجراءات اللازمة لتقديم استئناف رسمي ضد القرار الصادر لصالح اللاعب، في محاولة لتسوية الأزمة أو تقليص المبلغ المستحق.

وكان محمد أشرف روقا قد تقدم بشكوى رسمية عبر محاميه أحمد الحفناوي إلى لجنة شئون اللاعبين، للمطالبة بمستحقاته المتأخرة لدى الزمالك، والتي تُقدَّر بأكثر من خمسة ملايين جنيه، بعد إنهاء تعاقده مع النادي بالتراضي وحصوله على الاستغناء الخاص به.

من جانبه، أكد أحمد الحفناوي، محامي اللاعب، أن لجنة شئون اللاعبين أصدرت قرارًا نهائيًا بأحقية موكله في الحصول على كامل مستحقاته، مشددًا على أن الخطوة التالية ستكون طلب وقف قيد الزمالك في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة حال عدم سداد المبلغ، وفقًا للوائح الاتحاد المصري لكرة القدم.

الزمالك روقا اتحاد الكرة شئون اللاعبين المحكمة الرياضية

