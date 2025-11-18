قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وفاة أول 3 حالات بفيروس "ماربورج" بالقرب من السودان
تفاصيل أقصى مدة لاحتجاز المتهم قبل عرضه على النيابة وفق قانون الإجراءات الجنائية الجديد
جامعة القاهرة تكرم المشاركين في برنامج تنمية المهارات القيادية لطلاب "من أجل مصر"
مصرع شاب وإصابة آخرين بطلقات نارية أمام عزبة البوصة بقنا
أسعار العملات الأجنبية في مصر اليوم الثلاثاء 18 نوفمبر 2025
بريطانيا تخطط للتوقف عن استيراد اليورانيوم الروسي بحلول عام 2028
3 ظواهر جوية.. الأرصاد تعلن تفاصيل حالة الطقس ودرجات الحرارة بجميع المحافظات
بعد هبوط سعر الكيلو.. أسعار الدواجن والبيض اليوم الثلاثاء 18-11-2025
عمره ما هيحصل.. إلهام عبد البديع ترد على أنباء اعتزالها بالسرايا الصفرا
ترامب: سيكون لدينا من 20 إلى 21 تريليون دولار استثمارات خلال عام واحد
مسلسل كارثة طبيعية يثير الجدل القانوني| هل يجيز القانون فصل الأم أثناء إجازة الوضع؟ ومحكمة استئناف الإسكندرية تحسم الجدل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

تفاصيل أقصى مدة لاحتجاز المتهم قبل عرضه على النيابة وفق قانون الإجراءات الجنائية الجديد

الإجراءات الجنائية
الإجراءات الجنائية
حسن رضوان

مع تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي مؤخرًا على  قانون الإجراءات الجنائية الجديد ونشره في الجريدة الرسمية، تزداد أهمية التعرف على أبرز التعديلات التي مست حقوق المتهم وضوابط الاحتجاز، خاصة مع قرب بدء العمل بالقانون في أكتوبر 2026. ومن بين المواد التي لاقت اهتمامًا واسعًا، تلك المتعلقة بالحد الأقصى لاحتجاز المتهم قبل استجوابه أمام النيابة العامة.

بدء تنفيذ القانون في أكتوبر 2026

ومن المقرر أن يدخل القانون حيز التنفيذ رسميًا في أكتوبر 2026، بعد انتهاء المدة الانتقالية التي تمنح المؤسسات القضائية والجهات المختصة الفرصة لتوفيق أوضاعها مع المنظومة الجديدة.

البرلمان يحسم المواد محل الاعتراض الرئاسي

وكان مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، قد وافق نهائيًا في جلسته المنعقدة يوم 16 أكتوبر الماضي على التقرير المقدم من اللجنة الخاصة لإعادة دراسة المواد الثمانية التي سبق أن اعترض عليها رئيس الجمهورية، قبل رفع القانون مجددًا للتصديق.

24 ساعة فقط كحد أقصى للاحتجاز قبل الاستجواب

وتضمنت المادة 112 من القانون نصًا واضحًا يحدد 24 ساعة كحد أقصى لإيداع المتهم في مراكز الإصلاح أو أماكن الاحتجاز قبل عرضه على النيابة العامة، وذلك في حال تعذر استجوابه فور القبض عليه.
وتُلزم المادة عضو النيابة العامة باستجواب المتهم فورًا، وإن تعذر ذلك يتم إيداعه بمكان احتجاز رسمي لمدة لا تتجاوز يومًا واحدًا، على أن يُنقل بعدها للنيابة مباشرة، وإلا وجب إصدار قرار بإخلاء سبيله.

استثناء متعلق بحضور المحامي

كما يتيح القانون للنيابة العامة، في الجرائم التي يجوز فيها الحبس الاحتياطي، إيداع المتهم مؤقتًا لحين استجوابه إذا تغيّب محاميه الموكل أو المنتدب، على أن تخضع هذه الإجراءات لنفس الضوابط والمعايير المقررة للحبس الاحتياطي من حيث المدد وطرق الاستئناف.

ويأتي القانون الجديد ضمن حزمة تحديثات تشريعية تستهدف تعزيز ضمانات المتهم، وتطوير إجراءات التقاضي، وتحديث المنظومة العدلية بما يتوافق مع التطورات التشريعية الحديثة.

الرئيس عبد الفتاح السيسي الإجراءات الجنائية الجديد النيابة مدة لاحتجاز المتهم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حالة الطقس

حالة الطقس غدا.. تغيرات مفاجئة في درجات الحرارة

موعد أول إجازة رسمية مقبلة للموظفين والمدارس

موعد أول إجازة رسمية مقبلة للموظفين والمدارس

أسباب خصم رصيد من عداد الكهرباء مسبوق الدفع

تصل لـ378 جنيهًا.. أسباب خصم رصيد من عداد الكهرباء مسبوق الدفع

أرشيفية

انتهك عرض مريضة.. إحالة مسئول تمريض بمستشفى عين شمس إلى الجنايات

منتخب مصر الوطني

رفض مرموش واعتراض الشناوي وغلطة هاني.. 3 مشاهد بلقاء مصر وكاب فيردي

هل سيتم إلغاء الانتخابات بأكملها؟.. تفاصيل بيان الرئيس السيسي ومؤتمر الهيئة الوطنية

هل سيتم إلغاء الانتخابات بأكملها؟.. تفاصيل بيان الرئيس السيسي ومؤتمر الهيئة الوطنية

فرد الشرطة

الداخلية تكشف تفاصيل وجود شخص يحمل سلاحا ناريا داخل دار الأوبرا

سعر الذهب

انخفاض سعر الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 18-11-2025

ترشيحاتنا

الفائزات بمسابقة ناسا

أخبار قنا.. افتتاح فعاليات المعرض الزراعى الثانى.. مصرع شخص وإصابة آخر عقب سقوطهما في بيارة منزل

جهود محافظة اسوان

أخبار أسوان.. تقديم الرعاية الطبية لطالبة بحادث انقلاب أتوبيس.. وإزالة للتعديات وقوافل طبية وإشادة سويسرية

ديوان عام محافظة بني سويف

أخبار بني سويف.. إزالة 1100 تعد على أملاك الدولة.. والمحافظ يتفقد انتظام وسير العمل بوحدة الدوالطة الصحية

بالصور

جمارك سفاجا.. مزاد سيارات جديد لماركات عالمية "ملاكي" ‏

مزاد سيارات
مزاد سيارات
مزاد سيارات

نسخة للتحدي والمغامرة.. شيفروليه كامارو تعود كوحش جديد للسباقات ‏

كامارو ZL1
كامارو ZL1
كامارو ZL1

تسلا تسرع خطتها للتخلص من المكونات الصينية في سيارات السوق الأمريكية

تسلا
تسلا
تسلا

بدل البشر.. الصين تطلق روبوتات متقدمة تحدث ثورة في تجميع السيارات بالمصانع

الصين تطلق روبوتات
الصين تطلق روبوتات
الصين تطلق روبوتات

فيديو

إلهام عبد البديع

عمره ما هيحصل.. إلهام عبد البديع ترد على أنباء اعتزالها بالسرايا الصفرا

سهير جودة

سهير جودة تكشف عن هواياتها المفضلة وتوجه نصيحة للشباب | خاص

صورة من الفيديو

حقيقة واقعة هزت السوشيال ميديا.. فيديو لرجل يحمل جثمان زوجته يثير الجدل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: بيت الديناميت A House of Dynamite

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: هل ثمة نظام دولي بديل يتشكل فعلا؟ّ!

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية - جامعة المنصورة.

د. آية الهنداوي تكتب: الوجع الصامت… حين تدور الحرب داخل الروح

منى أحمد

منى أحمد تكتب: العبقرية المصرية

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: الذكاء الاصطناعي بين وعود المستقبل ومخاطر الاعتماد عليه

المزيد