أسعار الخضراوات والفاكهة في أسواق أسوان اليوم الثلاثاء 18-11-2025
ترامب يشيد بتصويت أممي "تاريخي" يؤيد تشكيل "مجلس السلام" لإدارة غزة
حماس: قرار مجلس الأمن يفرض وصاية دولية على غزة والفصائل ترفضه
الجارديان: "مجلس السلام" بقيادة ترامب لإدارة غزة يثير الجدل دوليًا
قنبلة أشعلت حفارة.. جيش الاحتلال يستهدف بلدة بليدا جنوب لبنان
أبو العينين يشارك في فعاليات اجتماعات مجلس القادة الأمريكي العربي
أحمد حسن يكشف سبب رفض عبدالله السعيد الانضمام لمنتخب مصر الثاني
أزمة ميار نبيل.. من استغاثة أم عالقة بالإمارات إلى قسيمة طلاق مفاجئة في مصر
قائمة أسعار السلع التموينية لشهر نوفمبر 2025
إدارة السلام التعليمية: منع بيع أو تداول الشيبسي والإندومي والمشروبات الغازية بالمدارس
وفاة أول 3 حالات بفيروس "ماربورج" بالقرب من السودان
أبو العينين يشارك في فعاليات اجتماعات مجلس القادة الأمريكي العربي

النائب محمد أبو العينين
أ ش أ

يشارك النائب محمد أبو العينين، رئيس برلمان الاتحاد من أجل المتوسط، وكيل مجلس النواب، في فعاليات اجتماعات مجلس القادة الأمريكي العربي، بالولايات المتحدة الأمريكية الذي تعقد اليوم الثلاثاء .

وتعقد فعاليات الاجتماعات بحضور كلا من جون إي. برات، رئيس المجلس، والرئيس الفخري للمجلس ديلانو روزفلت، وراغدة درغام، الرئيس التنفيذي لمعهد بيروت، الجنرال المتقاعد من الجيش الأمريكي ديفيد بتريوس، مدير سابق لوكالة الاستخبارات المركزية الأميركية ، ديلانو روزفلت، الرئيس الفخري لمجلس القادة الأمريكي العربي.(CIA).

 اجتماعات مجلس القادة الأمريكي العربي

كما يشارك في الجلسات السفيرة أمل مدللي، المندوبة الدائمة السابقة للبنان بالأمم المتحدة، السيدة منى يعقوبيان مديرة ومستشارة أولى لبرنامج الشرق الأوسط، مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية، وفادي حلاني باحث أكاديمي، الدكتورة إبريل لونغلي آلي، باحثة أولى، معهد واشنطن لسياسات الشرق الأدنى، مستشارة سياسية أولى سابقة لدى الأمم المتحدة، المبعوثة الخاصة لليمن.

كذلك يشارك تركي الفيصل، رئيس مركز الملك فيصل للأبحاث والدراسات الإسلامية، الرياض، المملكة العربية السعودية، السفير السعودي السابق لدى الولايات المتحدة الأميركية والمملكة المتحدة، المدير العام السابق لـ الاستخبارات العامة السعودية، ويليام لورانس، مدير برنامج دراسات منطقة شمال إفريقيا، ريك شيرلند، الرئيس التنفيذي، Sherlund Partners LLC.

كما يشارك بالجلسات فيبن ساحيجواني، CFA، FRM ، الرئيس التنفيذي ومدير الاستثمار الرئيسي، Lynx Investment Advisory، الدكتور أمين طرزي، سياسي وأستاذ مساعد بجامعة كالفورنيا، الدكتور كريستيان كوتس أولريكسن، باحث في شؤون الشرق الأوسط، معهد بيكر بجامعة رايس، والدكتور جوزيف كيتشيشيان باحث أول، مكتب رئيس مجلس إدارة مركز الملك فيصل للأبحاث والدراسات الإسلامية، والدكتورة إيما سوبرييه، مديرة مبادرة PRISME وباحثة مشاركة، جامعة كوت دازور ومدرسة فليتشر، جامعة تافتس.

النائب محمد أبو العينين مجلس النواب الاجتماعات

