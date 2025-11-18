وفاة أول 3 حالات بفيروس "ماربورج" بالقرب من السودان

أكدت إثيوبيا، أمس الاثنين، تسجيل 3 وفيات بفيروس "ماربورج" النزفي الذي تم رصده في منطقة قريبة من الحدود مع جنوب السودان.

تفشي فيروس ماربورج

وقالت وزيرة الصحة الإثيوبية ميكدس دابا، إن الحكومة التي أعلنت عن تفشي فيروس ماربورج يوم الجمعة الماضي، أجرت فحوصات لـ 17 حالة مشتبه بها في جنوب البلاد، مضيفة أنه تم تسجيل تفشي المرض في منطقة أومو.

وأكدت دابا عدم وجود حالات نشطة، إلا أن الحكومة تتخذ إجراءات وقائية.

وصرحت الوزيرة بأن منظمة الصحة العالمية والمركز الإفريقي لمكافحة الأمراض والوقاية منها، أرسلا فريقا لدعم جهود الفحص والسيطرة على تفشي المرض.

وأصدرت وزارة الصحة في جنوب السودان، الأحد، تحذيرا صحيا عاما لسكان أربع مقاطعات بضرورة غسل الأيدي باستمرار وتجنب ملامسة سوائل أجسام الآخرين لمنع انتشار الفيروس.

ووصف مدير المركز الإفريقي لمكافحة الأمراض والوقاية منها جان كاسيا، تفشي المرض بأنه مثير للقلق نظرا لهشاشة النظام الصحي في جنوب السودان.