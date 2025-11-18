قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تركيا تكشف النتائج الفنية الأولى لحادث سقوط طائرتها العسكرية في جورجيا
توم واريك: قرار مجلس الأمن يؤكد حقوق الفلسطينيين ويستبعد حماس من المشهد
إلغاء جميع الاجتماعات المقررة لقائد الجيش اللبناني في واشنطن اليوم
أسعار الخضراوات والفاكهة في أسواق أسوان اليوم الثلاثاء 18-11-2025
ترامب يشيد بتصويت أممي "تاريخي" يؤيد تشكيل "مجلس السلام" لإدارة غزة
حماس: قرار مجلس الأمن يفرض وصاية دولية على غزة والفصائل ترفضه
الجارديان: "مجلس السلام" بقيادة ترامب لإدارة غزة يثير الجدل دوليًا
قنبلة أشعلت حفارة.. جيش الاحتلال يستهدف بلدة بليدا جنوب لبنان
أبو العينين يشارك في فعاليات اجتماعات مجلس القادة الأمريكي العربي
أحمد حسن يكشف سبب رفض عبدالله السعيد الانضمام لمنتخب مصر الثاني
أزمة ميار نبيل.. من استغاثة أم عالقة بالإمارات إلى قسيمة طلاق مفاجئة في مصر
قائمة أسعار السلع التموينية لشهر نوفمبر 2025
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

أبرز بنود القرار الأممي لإنهاء الحرب في غزة

مجلس الأمن
مجلس الأمن
البهى عمرو

عرضت قناة القاهرة الإخبارية خبرا يفيد بأن مجلس الأمن الدولي، اعتمد القرار رقم 2803، والذي يمثل دعمًا دوليًا رسميًا لخطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المكونة من 20 نقطة لإنهاء الحرب في غزة، والصادرة في 29 سبتمبر 2025. ودعا المجلس إلى التنفيذ الكامل للخطة والحفاظ على وقف إطلاق النار.

يتضمن القرار تفاصيل دقيقة بشأن آليات الحكم الانتقالي والأمن وإعادة الإعمار في قطاع غزة.

وفيما يلي أبرز البنود التي تضمنها القرار، وفق ما ورد في موقع "الأمم المتحدة":

الإدارة والحكم الانتقالي
رحب القرار بتأسيس "مجلس السلام" للإشراف على إعادة إعمار غزة حتى استكمال إصلاح السلطة الفلسطينية.

حدد القرار نهاية عام 2027 موعدًا لانتهاء ولاية مجلس السلام والوجود الدولي المدني والأمني في قطاع غزة.

دعا القرار الدول المشاركة ومجلس السلام إلى إنشاء "كيانات تشغيلية ذات سلطات دولية" لإدارة الحكم الانتقالي.

أكد أن استكمال إصلاح السلطة والتقدم بإعادة الإعمار قد "يهيئان الظروف لتقرير المصير والدولة الفلسطينية".

قوة الاستقرار وإجراءات الأمن
نصّ القرار على إنشاء "قوة استقرار دولية مؤقتة في غزة" تعمل تحت قيادة موحدة.

ستعمل قوة الاستقرار على "تجريد غزة من السلاح وحماية المدنيين وتدريب الشرطة الفلسطينية"، وستساعد أيضًا في "تأمين الممرات الإنسانية".

نص القرار على أنه "مع تقدم سيطرة قوة الاستقرار سينسحب الجيش الإسرائيلي وفق معايير وجدول زمني متفق عليه".

الدعم المالي والمساعدات
دعا القرار البنك الدولي والمؤسسات المالية إلى "دعم إعادة إعمار غزة وإنشاء صندوق لهذا الغرض".

ستعمل الكيانات التشغيلية تحت سلطة مجلس السلام، بتمويل من "المساهمات الطوعية والجهات المانحة".

أكد القرار ضرورة استئناف المساعدات لغزة بالتعاون مع مجلس السلام، وضمان "استخدامها لأغراض سلمية فقط".

المتابعة والتقارير
دعا القرار الدول والمنظمات إلى تقديم الدعم المالي واللوجستي والموظفين لمجلس السلام وقوة الاستقرار بغزة.

يجب على مجلس السلام تقديم تقرير مكتوب لمجلس الأمن كل 6 أشهر بشأن التقدم الذي يتم إحرازه في غزة.

وحظي القرار بأغلبية ساحقة، حيث صوَّتت 13 دولة لصالحه من أصل الأعضاء الـ15 في المجلس، بينما امتنعت روسيا والصين عن التصويت دون تسجيل أي معارضة.

مجلس الأمن الدولي مجلس الأمن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ترامب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حالة الطقس

حالة الطقس غدا.. تغيرات مفاجئة في درجات الحرارة

أسباب خصم رصيد من عداد الكهرباء مسبوق الدفع

تصل لـ378 جنيهًا.. أسباب خصم رصيد من عداد الكهرباء مسبوق الدفع

منتخب مصر الوطني

رفض مرموش واعتراض الشناوي وغلطة هاني.. 3 مشاهد بلقاء مصر وكاب فيردي

أسعار الدواجن

بعد هبوط سعر الكيلو.. أسعار الدواجن والبيض اليوم الثلاثاء 18-11-2025

سعر الذهب

انخفاض سعر الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 18-11-2025

جثة

أسرته اعترضت على زواجه من الثانية.. ترزي يشنق نفسه في حلوان

مداخلة الفريق كامل الوزير

كامل الوزير: الرئيس قالي بالنص ماعنديش مشكلة ألغي الانتخابات كلها

دواجن

غرفة الدواجن تزف بشرى عن الأسعار الفترة المقبلة.. تفاصيل

ترشيحاتنا

سلق البيض

تحذير من تطويل مدة سلق البيض.. هل يؤدي إلى التسمم؟

الهام شاهين

كرانيش وقصير.. إلهام شاهين تثير الجدل في عرض "شكوى رقم 713317"

جمال شعبان

خلوا بالكم .. جمال شعبان يكشف سبب وفاة الكابتن محمد صبري

بالصور

هيفاء وهبي تخطف الأنظار في جلسة تصوير تهز السوشيال ميديا

هيفاء وهبي
هيفاء وهبي
هيفاء وهبي

جمارك سفاجا.. مزاد سيارات جديد لماركات عالمية "ملاكي" ‏

مزاد سيارات
مزاد سيارات
مزاد سيارات

نسخة للتحدي والمغامرة.. شيفروليه كامارو تعود كوحش جديد للسباقات ‏

كامارو ZL1
كامارو ZL1
كامارو ZL1

تسلا تسرع خطتها للتخلص من المكونات الصينية في سيارات السوق الأمريكية

تسلا
تسلا
تسلا

فيديو

إلهام عبد البديع

عمره ما هيحصل.. إلهام عبد البديع ترد على أنباء اعتزالها بالسرايا الصفرا

سهير جودة

سهير جودة تكشف عن هواياتها المفضلة وتوجه نصيحة للشباب | خاص

صورة من الفيديو

حقيقة واقعة هزت السوشيال ميديا.. فيديو لرجل يحمل جثمان زوجته يثير الجدل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: بيت الديناميت A House of Dynamite

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: هل ثمة نظام دولي بديل يتشكل فعلا؟ّ!

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية - جامعة المنصورة.

د. آية الهنداوي تكتب: الوجع الصامت… حين تدور الحرب داخل الروح

منى أحمد

منى أحمد تكتب: العبقرية المصرية

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: الذكاء الاصطناعي بين وعود المستقبل ومخاطر الاعتماد عليه

المزيد