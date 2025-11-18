عمره ما هيحصل.. إلهام عبد البديع ترد على أنباء اعتزالها بالسرايا الصفرا

تحدثت الفنانة إلهام عبد البديع عن شائعة اعتزالها الفن التي انتشرت خلال الفترة الماضية بعد تهكير حساباتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقالت إلهام عبد البديع خلال لقائها مع موقع “صدى البلد”، أن شائعة اعتزالها الفن أزعجتها بشكل كبير لأنها تعشق الفن وحتى إذا قررت الاعتزال ستصرح عن هذا الأمر بنفسها.

وكشفت إلهام عبد البديع عن مشاركتها فى ماراثون رمضان المقبل ٢٠٢٦ بمسلسل السرايا الصفرا .

وقالت إلهام انها سعيدة بالتعاون مع الفنانة وفاء عامر مجددا لأنها تعاونت معها فى اكثر من عمل، ووصفتها بأنها فنانة جميلة ومتعاونة دائما مع زملائها.

وعن اعمالها السينمائية المقبلة ، قالت إلهام انها تنتظر عرص فيلمها “جبل الحريم” لكنها تركز على الأعمال الدرامية بشكل اكبر.

مسلسل السرايا الصفرا

مسلسل “السرايا الصفرا” ينتمي إلى نوعية الدراما الإجتماعية حيث تتصاعد الأحداث في إطار من التوتر والصراع بين "ضرّتين" تتنافسان على قلب رجل واحد، في أجواء تُلقي بظلالها على معاني الغيرة والجنون.

المسلسل من بطولة النجوم وفاء عامر ، إلهام عبد البديع ، وسارة سلامة ، واخرون، ومن تأليف السيناريست حسين مصطفى ومن إخراج جوزيف نبيل.