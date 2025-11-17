قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
حسام حسن: أنا لو أجنبي كان اتعمل ليَّ تمثال.. وصلنا كأس العالم وأمم إفريقيا بدون هزيمة
ما حكم شراء مشغولات الذهب بالتقسيط؟.. اعرف حكم الشرع
حقيقة واقعة هزت السوشيال ميديا.. فيديو لرجل يحمل جثمان زوجته يثير الجدل
قرينة رئيس المجر تعرب عن تقديرها لتاريخ مصر العريق
بدل البشر.. الصين تطلق روبوتات متقدمة تحدث ثورة في تجميع السيارات بالمصانع
الفريق كامل الوزير: لم ولن نبيع أي ميناء مصري
وزارة العمل تعلن عن وظائف جديدة بالأردن برواتب تصل إلى 350 دينارًا
ناقد رياضي: 15 لاعبًا في نادي جماهيري يتعاطون النيكوتين
قرار أمريكي.. مجلس الأمن يعتمد إنشاء قوة دولية مؤقتة في غزة
تراجع جديد في أسعار الذهب وعيار 21 يهبط 250 جنيهًا
كامل الوزير: الرئيس قالي بالنص ماعنديش مشكلة ألغي الانتخابات كلها
حريق بمستودع أنابيب بمنطقة أبيس بالإسكندرية دون إصابات
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

5 فواكه لا ترفع السكر بشكل كبير لدى مريض السكري وتساعد على التحكم في الجلوكوز

5 فواكه لا ترفع السكر بشكل كبير لدى مريض السكري وتساعد على التحكم في الجلوكوز
5 فواكه لا ترفع السكر بشكل كبير لدى مريض السكري وتساعد على التحكم في الجلوكوز
أسماء عبد الحفيظ

يحتاج مريض السكري إلى تناول الفاكهة بحذر، لأن بعضها قد يرفع مستوى السكر بسرعة. ومع ذلك، هناك فواكه ذات مؤشر جلايسيمي منخفض لا ترفع السكر بسرعة، ويمكن تناولها ضمن الكمية المناسبة وبإشراف طبي.

5 فواكه لا ترفع السكر بشكل كبير لدى مريض السكري وتساعد على التحكم في الجلوكوز

إليك 5 فواكه مناسبة وآمنة نسبيًا لمريض السكري، بحسب ما نشره موقع هيلثي.

التفاح

يُعد التفاح من أفضل الفواكه لمريض السكري لأنه:

  • يحتوي على ألياف عالية تساعد على إبطاء امتصاص السكر.
  • مؤشره الجلايسيمي منخفض.
  • يساهم في الحفاظ على الشبع وتنظيم السكر.
  • يفضل تناوله بقشره.

الكمثرى

الكمثرى غنية بالألياف وتُهضم ببطء، مما يمنع ارتفاع السكر المفاجئ:

  • تقلل الجوع.
  • تساعد على تنظيم الهضم.
  • مؤشرها الجلايسيمي منخفض.
  • التوت الفراولة – التوت الأزرق – التوت الأسود

من أفضل الفواكه لمرضى السكري:

  • تحتوي على مضادات أكسدة قوية.
  • نسبة سكر منخفضة جدًا مقارنة بالفاكهة الأخرى.
  • مناسبة كسناك صحي أو مع الزبادي قليل الدسم.
  • الكيوي

الكيوي فاكهة غنية بالألياف وفيتامين سي:

  • لا ترفع السكر بسرعة.
  • تساعد على تحسين الهضم.
  • مناسبة لتناولها في الصباح أو كوجبة خفيفة.

الجريب فروت

من الحمضيات التي تساعد على تنظيم مستوى الجلوكوز:

  • مؤشر جلايسيمي منخفض جدًا.
  • مناسب لمرضى السكري بشرط عدم تعارضه مع الأدوية يجب سؤال الطبيب لأن الجريب فروت يتفاعل مع بعض العلاجات.

نصائح مهمة لمريض السكري عند تناول الفاكهة

5 فواكه لا ترفع السكر بشكل كبير لدى مريض السكري وتساعد على التحكم في الجلوكوز
  • اختَر الفاكهة الكاملة بدل العصير العصير يرفع السكر بسرعة.
  • تناولها مع البروتين أو المكسرات لتحسين امتصاص السكر.
  • راقب الكمية… حتى الفواكه المناسبة قد تسبب ارتفاع السكر إذا زادت الكمية.
  • تابع قياس السكر بعد تناول فاكهة جديدة لأول مرة. 
فواكه مناسبة لمرضى السكري فواكه لا ترفع السكر أفضل فواكه لسكري النوع الثاني نصائح غذائية لمرضى السكري مؤشر جلايسيمي منخفض تغذية مريض السكري

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حالة الطقس

حالة الطقس غدا.. تغيرات مفاجئة في درجات الحرارة

حادث المعتمرين الهنود

حادث مروع بالمدينة المنورة.. تفاصيل وفاة 40 معتمرا بسبب شاحنة نفط

المنحة الاستثنائية لأصحاب المعاشات... تفاصيل قرار محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة

المنحة الاستثنائية لأصحاب المعاشات.. تفاصيل قرار محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة

موعد أول إجازة رسمية مقبلة للموظفين والمدارس

موعد أول إجازة رسمية مقبلة للموظفين والمدارس

شقيقة شيماء سعيد

أختي مضطرة تعمل كدا.. منشور مثير من شقيقة شيماء سعيد بسبب وفاة إسماعيل الليثي

وزير التربية والتعليم

بشرى سارة للمعلمين بشأن موعد وشروط صرف حافز التدريس ..قرار عاجل الآن

حكاية شقيقان وابنة عمهما حملوا الحقائب وعادوا في النعوش بأسيوط

لموا الكراريس.. حكاية 3 تلاميذ من أسرة واحدة عادوا من مدرستهم على نعوش بأسيوط

الحادث

ارتفاع عدد ضحايا الحادث المروع في السعودية.. والشرطة توضح أسباب نجاة 8 أشخاص

ترشيحاتنا

أرشيفية

آثار مزينة| تفاصيل إحالة 7 متهمين لمحكمة الجنايات بتهمة النصب والإحتيال

أرشيفية

النقض توضح إجراءات الحجز علي الأموال بالممتلكات

محكمة النقض

النقض توضح الحالات والجهات المختصة بقرار المنع من السفر

بالصور

بدل البشر.. الصين تطلق روبوتات متقدمة تحدث ثورة في تجميع السيارات بالمصانع

الصين تطلق روبوتات
الصين تطلق روبوتات
الصين تطلق روبوتات

5 فواكه لا ترفع السكر بشكل كبير لدى مريض السكري وتساعد على التحكم في الجلوكوز

5 فواكه لا ترفع السكر بشكل كبير لدى مريض السكري وتساعد على التحكم في الجلوكوز
5 فواكه لا ترفع السكر بشكل كبير لدى مريض السكري وتساعد على التحكم في الجلوكوز
5 فواكه لا ترفع السكر بشكل كبير لدى مريض السكري وتساعد على التحكم في الجلوكوز

طريقة عمل الكشك المصري.. أكلة شعبية لذيذة على أصولها بسهولة والطعم ولا أروع

الكشك المصري
الكشك المصري
الكشك المصري

معدل أعمار المصريين يقفز 20 عاما خلال العقود الأخيرة… ووزير الصحة يكشف السر وراء التحسن التاريخي

معدل أعمار المصريين يقفز 20 عامًا خلال العقود الأخيرة… ووزير الصحة يكشف السر وراء التحسن التاريخي
معدل أعمار المصريين يقفز 20 عامًا خلال العقود الأخيرة… ووزير الصحة يكشف السر وراء التحسن التاريخي
معدل أعمار المصريين يقفز 20 عامًا خلال العقود الأخيرة… ووزير الصحة يكشف السر وراء التحسن التاريخي

فيديو

صورة من الفيديو

حقيقة واقعة هزت السوشيال ميديا.. فيديو لرجل يحمل جثمان زوجته يثير الجدل

تطورات أزمة دينا الشربيني ومروة صبري

اعتذار علني.. مروة صبري تتراجع وتطلب الصلح من دينا الشربيني

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: بيت الديناميت A House of Dynamite

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: هل ثمة نظام دولي بديل يتشكل فعلا؟ّ!

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية - جامعة المنصورة.

د. آية الهنداوي تكتب: الوجع الصامت… حين تدور الحرب داخل الروح

منى أحمد

منى أحمد تكتب: العبقرية المصرية

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: الذكاء الاصطناعي بين وعود المستقبل ومخاطر الاعتماد عليه

المزيد