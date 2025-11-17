يحتاج مريض السكري إلى تناول الفاكهة بحذر، لأن بعضها قد يرفع مستوى السكر بسرعة. ومع ذلك، هناك فواكه ذات مؤشر جلايسيمي منخفض لا ترفع السكر بسرعة، ويمكن تناولها ضمن الكمية المناسبة وبإشراف طبي.

5 فواكه لا ترفع السكر بشكل كبير لدى مريض السكري وتساعد على التحكم في الجلوكوز

إليك 5 فواكه مناسبة وآمنة نسبيًا لمريض السكري، بحسب ما نشره موقع هيلثي.

التفاح

يُعد التفاح من أفضل الفواكه لمريض السكري لأنه:

يحتوي على ألياف عالية تساعد على إبطاء امتصاص السكر.

مؤشره الجلايسيمي منخفض.

يساهم في الحفاظ على الشبع وتنظيم السكر.

يفضل تناوله بقشره.

الكمثرى

الكمثرى غنية بالألياف وتُهضم ببطء، مما يمنع ارتفاع السكر المفاجئ:

تقلل الجوع.

تساعد على تنظيم الهضم.

مؤشرها الجلايسيمي منخفض.

التوت الفراولة – التوت الأزرق – التوت الأسود

من أفضل الفواكه لمرضى السكري:

تحتوي على مضادات أكسدة قوية.

نسبة سكر منخفضة جدًا مقارنة بالفاكهة الأخرى.

مناسبة كسناك صحي أو مع الزبادي قليل الدسم.

الكيوي

الكيوي فاكهة غنية بالألياف وفيتامين سي:

لا ترفع السكر بسرعة.

تساعد على تحسين الهضم.

مناسبة لتناولها في الصباح أو كوجبة خفيفة.

الجريب فروت

من الحمضيات التي تساعد على تنظيم مستوى الجلوكوز:

مؤشر جلايسيمي منخفض جدًا.

مناسب لمرضى السكري بشرط عدم تعارضه مع الأدوية يجب سؤال الطبيب لأن الجريب فروت يتفاعل مع بعض العلاجات.

نصائح مهمة لمريض السكري عند تناول الفاكهة

