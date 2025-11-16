قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
احتفال جمعية أسوان لرعاية أطفال السكر باليوم العالمى لمرضى السكرى بالمركز الثقافى الإفريقى

جانب من الفعاليات
جانب من الفعاليات
محمد عبد الفتاح

شهد اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان فعاليات الإحتفال باليوم العالمى لمرضى السكرى ، والذى نظمته جمعية أسوان لرعاية أطفال السكر بالمركز الثقافى الإفريقى ( متحف النيل الوثائقى سابقاً ). 

بحضور السفيرة نبيلة مكرم المدير التنفيذى للتحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى ، والدكتورة بهجة البدرى رئيس الجمعية ، والمهندسة إيرين فايز مدير عام المركز ، فضلاً عن القيادات البرلمانية والتنفيذية والمجتمعية. 

وفى كلمته قدم الدكتور إسماعيل كمال شكره لجمعية أسوان لرعاية أطفال السكر لما تبذله من جهود متميزة للكشف المبكر عن مرض السكر ، وخاصة لأبنائنا وبناتنا الأطفال فى سن مبكر ، مع تكثيف التوعية عبر كافة الوسائل بكيفية التعامل مع هذا المرض من خلال التعريف بالنظام الغذائى الذى يجب إتباعه لمعايشة هذا المرض والحد من مضاعفاته ، وما يترتب عليه من أضرار مختلفة ، فضلاً عن جهود الجمعية مع الجهات المختصة للإرتقاء بمستوى الخدمات الترفيهية والرعاية الصحية الشاملة لمرضى السكرى لتكون هذه الأعمال التى تقدمها الجمعية لنحو 800 طفل نموذجاً يحتذى به فى المشاركة الجادة والإيجابية لخدمة أبناء المجتمع الأسوانى.

أطفال

وأكد المحافظ على أن التشغيل الرسمى لمنظومة التأمين الصحى الشامل جاء تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى من خلال الصروح الطبية التى تضم 11 مستشفى و 112 مركز طبى ووحدة صحية. 

فيما أوضحت الدكتورة بهجة البدرى بأن جمعية أسوان لرعاية أطفال السكر تأسست منذ عام 2006 ، وترعى الأطفال على مستوى المحافظة ، وتقدم الجمعية الرعاية الكاملة من دعم مادى متمثل فى أجهزة وشرائط وسنون للشكاكات ، وإبر قلم الأنسولين .

ولفت بأنه يتم تقديم التوعية والمحاضرات لكيفية التعايش مع مرض السكر لحفظ مستوى السكر فى الدم ، ولكى يتمتع الطفل بجودة الحياة الصحية ، فضلاً عن عمل حفلات ورحلات ترفيهية لهم ولأسرهم معهم ، علاوة على تنظيم برامج إكساب خبرات ومهارات لإكتشاف مواهبهم ، وما يمتلكونه من طاقات بناءة. 

هذا وقد شهدت الفعاليات توزيع محافظ أسوان ورئيس الجمعية للهدايا التذكارية والأدوية لأطفال السكر ، وتقديم فقرات فنية متنوعة للأطفال ، وعرض تقديمى عن أنشطة الجمعية ، كما تم إهداء درع الجمعية لمحافظ أسوان تعبيراً عن دعمه ورعايته لأطفال السكر ، وأيضاً للمدير التنفيذى للتحالف الوطنى ، وكذا تكريم شركاء النجاح الداعمين لأنشطة الجمعية ، والأطباء المساهمين فى رعاية الأطفال من مرضى السكرى ، فضلاً عن إلتقاط الصور مع أطفال الجمعية .

