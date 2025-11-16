محافظ أسوان يتفقد مدرسة التربية الفكرية .. صور

قام اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان بجولة تفقدية داخل مدرسة التربية الفكرية بطريق السادات ، والتى تعتبر إحدى أهم المؤسسات التعليمية المتخصصة بالمحافظة ، والتى تضم 26 فصل دراسى تستوعب نحو 342 طالب وطالبة بمختلف المراحل التعليمية .

يأتى ذلك فى إطار حرصه المستمر على دعم وتمكين أبنائنا من ذوى القدرات الخاصة تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي .

وأثناء جولته التى رافقه فيها مسئولوا الجهات المختصة ، ولقاؤه مع أولياء أمور الطلاب ، أكد الدكتور إسماعيل كمال على أنه سيتم العمل على قدم وساق بإتخاذ حزمة من الإجراءات الهادفة لرفع كفاءة المبنى الحالى ، وتحويله لصرح تعليمى متميز ومتكامل ، بالتوازى مع إنشاء مبنى جديد داخل مجمع التربية الخاصة ، مع تنفيذ أعمال الصيانة الشاملة للفصول والمرافق بما يضمن توفير بيئة تعليمية آمنة ومحفزة للطلاب من ذوى الإحتياجات الخاصة .

أشار المحافظ بأنه بالتوازى سيتم توفير وسائل مواصلات آمنة ومنتظمة لنقل الطلاب من وإلى المدرسة بما يضمن تخفيف الأعباء عن الأسر ويحقق إنتظام العملية التعليمية ، وهو الذى يتوازى معه تعزيز الجوانب الصحية والاجتماعية للطلاب من خلال توفير زائرة صحية بشكل مستمر .

جولة ميدانية

وأشار إسماعيل كمال إلى توفير وجبات غذائية متكاملة تلبى إحتياجات التلاميذ ، إلى جانب متابعة الحالة الصحية لهم بصفة دورية ، وهو الذى يتواكب مع إهتمام رئيس الجمهورية بأبنائه من ذوى الهمم ، وتوجيهاته المستمرة بتسخير كافة الإمكانيات لإدماجهم فى المجتمع ، ولذا فالمحافظة لن تدخر جهداً فى تقديم الدعم الكامل لهذه الفئة ، وتطوير المنشآت التعليمية والخدمات المقدمة لهم بما يضمن دمجهم وتمكينهم بالشكل المطلوب.

وأوضح على أنه سيتم عقد إجتماع تنسيقى يضم جميع المختصين لوضع خطة شاملة ، وتنفيذها من أجل تحقيق التطوير والتحديث المتكامل بما يتوافق مع تلبية إحتياجات ومطالب أبنائنا من ذوى الهمم .