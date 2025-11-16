قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
النيابة تطالب من المحامين في قضية تصنيع المخدرات بعدم الخروج عن مسار القضية
مفتي الجمهورية يستقبل أمين رابطة الجامعات الإسلامية بالهند لتعزيز الشراكات الأكاديمية
بدر عبد العاطي: الذكاء الاصطناعي يعيد تشكيل بنية النظام الدولي
هيئة قناة السويس: افتتاح أول مصنع للألواح الشمسية والخلايا بالعين السخنة الشهر المقبل
كيث سفندسن: نعتزم زيادة استثماراتنا في مصر خلال الفترة المقبلة
وزير العدل ومحافظ الوادي الجديد يفتتحان مقر هيئتي قضايا الدولة والنيابة الإدارية
وليد جمال الدين: توفير 136 ألف فرصة عمل وجذب استثمارات بقيمة 11.6 مليار دولار
البورصة تربح 34 مليار جنيه في ختام تعاملات اليوم الأحد
الرئيس السيسي يؤكد ضرورة السعي حتى تأخذ مصر مكانتها الطبيعية بين الدول
الرئيس السيسي يفتتح محطة سكاي بورتس متعددة الأغراض بميناء شرق بور سعيد
رئيس الوزراء يتابع مع رئيس المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة عدداً من الملفات
الرئيس السيسي: مصر تتمتع بفرص واعدة في النقل واللوجستيات بفضل موقعها المتميز
محافظات

محافظ أسوان يتفقد مدرسة التربية الفكرية .. صور

جولة محافظ أسوان
جولة محافظ أسوان
محمد عبد الفتاح

قام اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان بجولة تفقدية داخل مدرسة التربية الفكرية بطريق السادات ، والتى تعتبر إحدى أهم المؤسسات التعليمية المتخصصة بالمحافظة ، والتى تضم 26 فصل دراسى تستوعب نحو 342 طالب وطالبة بمختلف المراحل التعليمية .

يأتى ذلك فى إطار حرصه المستمر على دعم وتمكين أبنائنا من ذوى القدرات الخاصة تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي .

وأثناء جولته التى رافقه فيها مسئولوا الجهات المختصة ، ولقاؤه مع أولياء أمور الطلاب ، أكد الدكتور إسماعيل كمال على أنه سيتم العمل على قدم وساق بإتخاذ حزمة من الإجراءات الهادفة لرفع كفاءة المبنى الحالى ، وتحويله لصرح تعليمى متميز ومتكامل ، بالتوازى مع إنشاء مبنى جديد داخل مجمع التربية الخاصة ، مع تنفيذ أعمال الصيانة الشاملة للفصول والمرافق بما يضمن توفير بيئة تعليمية آمنة ومحفزة للطلاب من ذوى الإحتياجات الخاصة .

أشار المحافظ بأنه بالتوازى سيتم توفير وسائل مواصلات آمنة ومنتظمة لنقل الطلاب من وإلى المدرسة بما يضمن تخفيف الأعباء عن الأسر ويحقق إنتظام العملية التعليمية ، وهو الذى يتوازى معه تعزيز الجوانب الصحية والاجتماعية للطلاب من خلال توفير زائرة صحية بشكل مستمر .

جولة ميدانية 

وأشار إسماعيل كمال إلى توفير وجبات غذائية متكاملة تلبى إحتياجات التلاميذ ، إلى جانب متابعة الحالة الصحية لهم بصفة دورية ، وهو الذى يتواكب مع إهتمام رئيس الجمهورية بأبنائه من ذوى الهمم ، وتوجيهاته المستمرة بتسخير كافة الإمكانيات لإدماجهم فى المجتمع ، ولذا فالمحافظة لن تدخر جهداً فى تقديم الدعم الكامل لهذه الفئة ، وتطوير المنشآت التعليمية والخدمات المقدمة لهم بما يضمن دمجهم وتمكينهم  بالشكل المطلوب.

وأوضح على أنه سيتم عقد إجتماع تنسيقى يضم جميع المختصين لوضع خطة شاملة ، وتنفيذها من أجل تحقيق التطوير والتحديث المتكامل بما يتوافق مع تلبية إحتياجات ومطالب أبنائنا من ذوى الهمم .

من الأكلات الشتوية.. طريقة عمل القرنبيط المقلى

من الاكلات الشتوية..طريقة عمل القرنبيط المقلى
10 أطعمة يومية توفر فيتامين C أكثر من البرتقال

أطعمة يومية توفر فيتامين C أكثر من البرتقال
الهربس عند الأطفال.. كيف تميّز أعراض المرض وسط تشابهها مع نزلات البرد؟

الهربس عند الأطفال.. كيف تميّز الأعراض وسط تشابهها مع نزلات البرد؟
ليلى علوى تخطف الأنظار على السجادة الحمراء .. صور

ليلى علوى
