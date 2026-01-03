قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
انطلاق التصويت الداخلي بجولة الإعادة في 27 دائرة ملغاة بانتخابات النواب
بي واي دي الصينية تتصدر.. وتطيح بـ تسلا من قمة صناعة السيارات الكهربائية
المصريون بـ10 محافظات يصوتون بـ27 دائرة ملغاة بالمرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب
هل تكتب تونس نهاية العقدة الأفريقية أمام مالي .. الكان يبتسم لأصدقاء ديانج .. وبن رمضان يبحث عن تاريخ جديد
صقيع وبرودة شديدة..تحذيرات عاجلة من الأرصاد الجوية بشأن الطقس
7 انفجارات تهز كاراكاس.. هل بدأت الحرب الأمريكية على فنزويلا؟
سعر الدولار في البنوك المصرية اليوم 3 يناير 2026
حكم الانشغال بالتصوير أثناء أداء مناسك الحج والعمرة.. الإفتاء تجيب
بعد قليل.. اللجان الفرعية بـ10 محافظات تفتح أبوابها لاستقبال الناخبين للتصويت في إعادة الدوائر الملغاة
الهند.. انهيار أرضي يضرب كشمير ويغرق طرقًا رئيسية بالركام
ارتفاع مرتقب في أسعار الطماطم حتى رمضان.. نقيب الفلاحين يحذر
مفاجأة فى عيار 21.. أسعار الذهب فى مصر اليوم السبت
توك شو

وزير الموارد البشرية السوداني: الحكومة تمتلك مؤشرات عامة حول حجم النزوح في الولايات التي تشهد مواجهات عنيفة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
هاجر ابراهيم

قال وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السوداني معتصم أحمد صالح، إن الحكومة تمتلك مؤشرات عامة حول حجم النزوح في الولايات التي تشهد مواجهات عنيفة بين قوات الجيش وميليشيات الدعم السريع، مؤكدًا أن النزوح بات عملية مستمرة تتصاعد كلما اشتدت الانتهاكات والاعتداءات بحق المواطنين، ما يدفع آلاف الأسر إلى الفرار نحو المناطق الأكثر أمنًا بحثًا عن الحد الأدنى من الاستقرار.

وأضاف الوزير، في تصريحات لـ قناة القاهرة الإخبارية، مع الإعلامي همام مجاهد، أن العدد الإجمالي للنازحين في مختلف أنحاء السودان تجاوز 15 مليون شخص، في واحدة من أكبر أزمات النزوح على مستوى العالم، موضحًا أن الولاية الشمالية استقبلت أكثر من 50 ألف أسرة قدمت من مدينة الفاشر وغرب كردفان، واستقرت بشكل رئيسي في مدينة الدبة، إلى جانب تدفق آلاف النازحين من مدن الدلنج وكادوقلي والمناطق المحيطة بمدينة الأبيض، وهو ما فاقم الأوضاع الإنسانية والخدمية داخل هذه المدن.

وأكد وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السوداني أن القصف المتكرر الذي تنفذه ميليشيات الدعم السريع على مدينة الدلنج باستخدام المدفعية المتوسطة وقصيرة المدى ألحق أضرارًا جسيمة بالمواطنين ودفعهم إلى مغادرة منازلهم قسرًا نحو الأبيض ومدن مجاورة أخرى، مشددًا على أن الوضع الإنساني الناتج عن هذه العمليات وصفه بـ«الإجرامي والكارثي»، ويستدعي تدخلًا عاجلًا من المجتمع الدولي والمنظمات الإنسانية لإغاثة النازحين الجدد وتوفير الاحتياجات العاجلة لهم.
 

السودان النزوح الدعم السريع

