النيابة تطالب من المحامين في قضية تصنيع المخدرات بعدم الخروج عن مسار القضية
مفتي الجمهورية يستقبل أمين رابطة الجامعات الإسلامية بالهند لتعزيز الشراكات الأكاديمية
بدر عبد العاطي: الذكاء الاصطناعي يعيد تشكيل بنية النظام الدولي
هيئة قناة السويس: افتتاح أول مصنع للألواح الشمسية والخلايا بالعين السخنة الشهر المقبل
كيث سفندسن: نعتزم زيادة استثماراتنا في مصر خلال الفترة المقبلة
وزير العدل ومحافظ الوادي الجديد يفتتحان مقر هيئتي قضايا الدولة والنيابة الإدارية
وليد جمال الدين: توفير 136 ألف فرصة عمل وجذب استثمارات بقيمة 11.6 مليار دولار
البورصة تربح 34 مليار جنيه في ختام تعاملات اليوم الأحد
الرئيس السيسي يؤكد ضرورة السعي حتى تأخذ مصر مكانتها الطبيعية بين الدول
الرئيس السيسي يفتتح محطة سكاي بورتس متعددة الأغراض بميناء شرق بور سعيد
رئيس الوزراء يتابع مع رئيس المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة عدداً من الملفات
الرئيس السيسي: مصر تتمتع بفرص واعدة في النقل واللوجستيات بفضل موقعها المتميز
محافظات

محافظ أسوان يتابع مصابى حادث أتوبيس الأطفال..ويقرر صرف تعويضات عاجلة|صور

مصابى حادث الاتوبيس
مصابى حادث الاتوبيس
محمد عبد الفتاح

تواصل اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان مع المهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر للإطمئنان على حالة 4 أطفال ، والذين يتلقوا أوجه الرعاية الطبية والعلاجية بمجمع الأقصر الطبى حيث يتواجد 3 أطفال بقسم العناية المركزة.

بينما يرقد طفل أخر بالقسم الداخلى ، فى حين تم إحالة طفل لمستشفى أسيوط الجامعى لإستكمال الفحوصات الطبية المتخصصة ولضمان أعلى مستوى من الرعاية الصحية .

ويأتى ذلك فى إطار متابعته اللحظية لحالة المصابين فى حادث إنقلاب أتوبيس رحلة الأطفال المشاركين فى مهرجان الإسماعيلية أمس عقب مشاركتهم فى فعاليات الأسبوع الثقافى التاسع والثلاثين لمشروع " أهل مصر " .

ولفت المحافظ إلى أنه تم خروج باقى الأطفال المصابين منذ أمس بإجمالى 19 طفل ومشرف عقب تماثلهم للشفاء .

مصابين

وفى نفس السياق قدم محافظ أسوان تعازيه تليفونياً للمواطن محمود مرزوق والد الطفلة سلوان محمود ، وأيضاً للمواطن صلاح حسين أمين زوج المشرفة داليا سليمان ، واللتان وافتهم المنية أمس فى الحادث الأليم ، معرباً عن خالص مواساته لأسرتى الفقيدتين ، وخاصة أنه عزاؤهم كان على المقابر فقط .

وفى سياقاً متصل قرر الدكتور إسماعيل كمال صرف تعويضات عاجلة لأسر الفقيدتين من خلال مديرية التضامن الإجتماعى بواقع 25 ألف جنيه لكل متوفية ، فيما سيتم صرف تعويضات مالية للمصابين بواقع ألفين جنيه من مؤسسة التكافل الإجتماعى ، بالإضافة إلى صرف التعويضات المالية المقررة لهذه الحالات طبقاً للوائح والضوابط المنظمة لذلك .

وأشاد المحافظ بالجهود المبذولة من قيادات محافظة الأقصر ، وعلى رأسهم المهندس عبد المطلب عمارة ، وأيضاً قيادات وزارة الثقافة ، بالإضافة إلى رئيس مدينة السباعية مندوباً عن المحافظة ، فضلاً عن الأطقم الطبية سواء بمستشفى طيبة بإسنا أو مجمع الأقصر الطبى .

فيما استقبل اللواء الدكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان الدكتورة إيمان كريم المشرف العام على المجلس القومى للأشخاص ذوى الإعاقة ، وذلك فى لقاء تناول بحث أوجه التعاون المشترك ، وإستعراض مجموعة من المقترحات الهادفة إلى الإرتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لأبناء أسوان من ذوى الهمم .

أسوان محافظة اسوان اخبار محافظة اسوان

السيدة ميار نبيل

تحركات حكومية وتعاطف إلكتروني| حملة دعم للمصرية ميار نبيل بعد تضرّرها من زوجها في الإمارات

مشغولات ذهبية

تراجع أسعار الذهب.. هذه قيمة عيار 21 الآن

القبض على المتهمين

شاب يتعرض للضرب بالشوم والعصي أمام أسرته بالمنيا .. والتحقيق يكشف التفاصيل

جمال شعبان

بعد وفاة محمد صبري.. جمال شعبان يحذر من إهمال وجع الكتف الشمال

النادي الأهلي

قناة مجانية وتحكيم تونسي.. موعد مباراة الأهلي وشبيبة القبائل في دوري الأبطال

محمد صلاح

حسام حسن أمام تحدٍ صعب.. محمد صلاح يغيب عن ودية كاب فيردي وسط أزمة غيابات بالجملة

شيراز وحسام حبيب

اختارني وشاف قدراتي.. اللبنانية شيراز تكشف طبيعة علاقتها بـ حسام حبيب

نادي الزمالك

الموعد والملعب.. قناة مجانية تنقل مباراة الزمالك وزيسكو بالكونفدرالية

ادوارد وشادي خفاجة

مش لاقي ياكل.. إدوارد يتعرض للنصب باسم الفنان شادي خفاجة

التأمين الصحي الشامل

في أقل من دقيقة.. أسهل طريقة حجز كشف التأمين الصحي في القاهرة بالرقم القومي

عقوبة القتل الخطأ

تصل إلى 7 سنوات.. عقوبة القتل الخطأ في حوادث السيارات والمشاجرات

من الأكلات الشتوية.. طريقة عمل القرنبيط المقلى

مرموش وخطيبته

من هي جوليان الجباس؟ مرموش يعود لمعسكر المنتخب بعد غياب بسبب خطوبته

وزير الدفاع وقادة القوات المسلحة

وزير الدفاع: القوات المسلحة تمتلك نظما قتالية حديثة قادرة على حماية الوطن

القبض على المتهمين

شاب يتعرض للضرب بالشوم والعصي أمام أسرته بالمنيا .. والتحقيق يكشف التفاصيل

الدكتورة آمال إبراهيم

آمال إبراهيم تكتب: التسامح من منظور أسري.. رؤية مجلس الأسرة العربية في اليوم العالمي للتسامح

الكاتبة الصحفية: هند عصام

هند عصام تكتب: الملك بينوزم الثاني

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: تكريم فاروق حسني

محمد عسكر

د.محمد عسكر يكتب: إستهلاك بلا إبداع... حكايتنا مع التكنولوجيا

محمد مندور

محمد مندور يكتب: بدور القاسمي وأسرار ملكة مليحة

