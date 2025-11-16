محافظ أسوان يتابع مصابى حادث أتوبيس الأطفال..ويقرر صرف تعويضات عاجلة|صور

تواصل اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان مع المهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر للإطمئنان على حالة 4 أطفال ، والذين يتلقوا أوجه الرعاية الطبية والعلاجية بمجمع الأقصر الطبى حيث يتواجد 3 أطفال بقسم العناية المركزة.

بينما يرقد طفل أخر بالقسم الداخلى ، فى حين تم إحالة طفل لمستشفى أسيوط الجامعى لإستكمال الفحوصات الطبية المتخصصة ولضمان أعلى مستوى من الرعاية الصحية .

ويأتى ذلك فى إطار متابعته اللحظية لحالة المصابين فى حادث إنقلاب أتوبيس رحلة الأطفال المشاركين فى مهرجان الإسماعيلية أمس عقب مشاركتهم فى فعاليات الأسبوع الثقافى التاسع والثلاثين لمشروع " أهل مصر " .

ولفت المحافظ إلى أنه تم خروج باقى الأطفال المصابين منذ أمس بإجمالى 19 طفل ومشرف عقب تماثلهم للشفاء .

مصابين

وفى نفس السياق قدم محافظ أسوان تعازيه تليفونياً للمواطن محمود مرزوق والد الطفلة سلوان محمود ، وأيضاً للمواطن صلاح حسين أمين زوج المشرفة داليا سليمان ، واللتان وافتهم المنية أمس فى الحادث الأليم ، معرباً عن خالص مواساته لأسرتى الفقيدتين ، وخاصة أنه عزاؤهم كان على المقابر فقط .

وفى سياقاً متصل قرر الدكتور إسماعيل كمال صرف تعويضات عاجلة لأسر الفقيدتين من خلال مديرية التضامن الإجتماعى بواقع 25 ألف جنيه لكل متوفية ، فيما سيتم صرف تعويضات مالية للمصابين بواقع ألفين جنيه من مؤسسة التكافل الإجتماعى ، بالإضافة إلى صرف التعويضات المالية المقررة لهذه الحالات طبقاً للوائح والضوابط المنظمة لذلك .

وأشاد المحافظ بالجهود المبذولة من قيادات محافظة الأقصر ، وعلى رأسهم المهندس عبد المطلب عمارة ، وأيضاً قيادات وزارة الثقافة ، بالإضافة إلى رئيس مدينة السباعية مندوباً عن المحافظة ، فضلاً عن الأطقم الطبية سواء بمستشفى طيبة بإسنا أو مجمع الأقصر الطبى .

فيما استقبل اللواء الدكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان الدكتورة إيمان كريم المشرف العام على المجلس القومى للأشخاص ذوى الإعاقة ، وذلك فى لقاء تناول بحث أوجه التعاون المشترك ، وإستعراض مجموعة من المقترحات الهادفة إلى الإرتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لأبناء أسوان من ذوى الهمم .