محافظ أسوان يشهد الندوة التوعوية لمبادرة أسرتي قوتي برعاية السيدة انتصار السيسي.. صور

شهد اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان فعاليات الندوة التوعوية التى نظمها المجلس القومى للأشخاص ذوى الإعاقة برئاسة الدكتورة إيمان كريم المشرف العام على المجلس بمكتبة مصر العامة ، وبحضور القيادات التنفيذية والمجتمعية ، وعدد من الأسر وأبنائهم من ذوى الهمم ، وذلك في إطار تنفيذ مبادرة "أسرتى قوتى " التى تُقام برعاية كريمة من السيدة انتصار السيسى حرم رئيس الجمهورية .

وخلال كلمته أكد محافظ أسوان على أن رعاية قرينة السيد رئيس الجمهورية لهذه المبادرة تعكس الإرادة الحقيقية للدولة المصرية فى دعم وتمكين الأشخاص ذوى الإعاقة ، وتعزيز دور الأسرة بوصفها الحاضن الأول والأساس لنجاح وتمكين أبنائها .

وأشار المحافظ إلى أن المبادرة تمثل نقلة نوعية فى رفع الوعى المجتمعى بأهمية الدمج وبناء شخصية قوية وقادرة لأبنائنا من ذوى الهمم .

وأوضح الدكتور إسماعيل كمال على أن هذا اللقاء يأتى فى ظل الجهود المتواصلة للدولة في إطار الجمهورية الجديدة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى ، والتى تضع الإنسان فى مقدمة أولوياتها ، وتسعى إلى إرساء منظومة متكاملة للحماية الإجتماعية وتمكين الفئات الأكثر إحتياجاً .

ندوة توعوية

وأكد إسماعيل كمال على أن محافظة أسوان توفر كافة أوجه الدعم والتعاون لإنجاح المبادرة والوصول إلى أكبر عدد من المستفيدين بمختلف مراكز وقرى المحافظة.

وأشار المحافظ إلى أن مسئولية تمكين الأشخاص ذوى الإعاقة ليست مجرد واجب مؤسسى ، بل هى رسالة إنسانية ووطنية يفتخر الجميع بحملها ، وأن المحافظة تعمل على ترجمة هذه الرسالة إلى خطط عملية ومشروعات ملموسة تضمن تعزيز فرص ذوي الهمم في التعليم والتأهيل والعمل والحياة الكريمة .

وأن أسوان ستظل دائماً داعمة ومساندة لكل المبادرات التى تهدف إلى بناء الإنسان وتمكينه وتحقيق أعلى مستويات العدالة الإجتماعية .

وإختتمت الفعاليات بتأكيد مشترك بين القيادات التنفيذية والمجتمعية على إستمرار التعاون لإنجاح المبادرة ، ودعم الأسر وتمكين أبنائها من ذوى الهمم لتحقيق مشاركتهم الفاعلة فى المجتمع .