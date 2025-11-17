قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عدد من الأسباب التي تؤدي لحدوث التشنج الفك| احذرها

رنا عصمت

تشنج الفك هو حالة مؤلمة تتسبب في حدوث ألم والتهاب بعضلات الفك، مما يتسبب في عدم القدرة على فتح الفم كالمعتاد، وبالتالي حدوث مشكلات عديدة مثل التأثير على الكلام وصعوبة تناول الطعام والبلع.

 وهناك عدد من الأسباب التي تؤدي لحدوث التشنج الفك ، مثل:

 

1-إصابات الفك:

قد يحدث هذا التشنج نتيجة إصابات الفك، مثل كسر عظام الفك أو تلف الأنسجة بعد التعرض لعملية جراحية بالأسنان، أو حدوث كدمة بالمفصل الصدغي أو إصابة العضلات الخاصة بالمضغ، أو التعرض لورم دموي.

2- الالتهابات:

تتسبب بعض الأمراض التي تسبب الالتهابات في التأثير على المفصل الصدغي، مما يتسبب في حدوث تشنج وألم الفك، ومن هذه الأمراض التهاب المفاصل الروماتويدي والتهاب المفاصل والتصلب الجلدي.

3- جراحات الأسنان:

قد يتسبب التعرض لعملية جراحية في الأسنان، في فتح الفم بصورة أوسع من المعتاد، مما ينتج عنه حدوث تشنج عظام الفك، وقد تتسبب عملية خلع ضرس العقل، في حدوث التهاب للفم مما يتسبب في حدوث تشنج للفك.

4- العدوى:

قد تتسبب بعض أنواع #العدوى في حدوث ألم وتشنج الفك، مثل عدوى النكاف أو التيتانوس أو التهاب اللوزتين، أو الخراج حول اللوزة.

5. السرطان:

قد تتسبب الأورام السرطانية في الرأس أو الحلق أو الرقبة، في التأثير على وظائف عظام الفك، كما قد يتسبب العلاج الإشعاعي من هذه الأورام السرطانية، في حدوث ألم وتشنج الفك.

هناك عدد متنوع من العلاجات التي تخفف من هذا التشنج، مثل:

1. الأدوية:

يصف الطبيب الأدوية حسب شدة الأعراض، وتساعد هذه الأدوية على التخفيف من حدة الالتهاب والألم، مثل أدوية استرخاء العضلات و #مضادات_الالتهاب اللاستيرويدية.

2. كمادات ماء دافئة:

يساعد وضع فوطة مبللة بالماء الدافىء، لمدة 15 دقيقة كل ساعة في استرخاء العضلات، وتحسين تدفق الدم.

3. تناول حبوب المغنسيوم:

يعتبر المغنسيوم من المعادن الضرورية للتخفيف من الألم، فعلى سبيل المثال؛ تناول حبوب الماغنسيوم قبل وبعد إجراء عملية جراحية بالأسنان، يقلل من حدة الأعراض الناتجة عن الجراحة مثل تشنج عضلات الفك.

4. تغيرات بالنظام الغذائي:

يمكن تناول الأطعمة التي لا تتطلب المضغ، مثل الشوربة والبطاطس المهروسة والزبادي والخضار المطهو على البخار والشوفان.

المصدر DailyMedicalinfo

