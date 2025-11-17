لموا الكراريس.. حكاية 3 تلاميذ من أسرة واحدة عادوا من مدرستهم على نعوش بأسيوط

خرج طارق و جمال وابنة عمهما بسمة مثل كل صباح متوجهين إلى مدارسهم حاملين على أكتافهم حقائبهم والابتسامة تملئ وجوههم مودعين أسرتهم ولم يكن يدرون بأنه الوداع الأخير امسك " طارق " في يده اليمنى شقيقه " جمال " وفي يده اليسرى ابنة عمهما " بسمة " حتى يصلهما إلى مدرستهما بعزبة أبو القاسم التابعة لقرية منقباد بأسيوط، ويذهب هو إلى مدرسته وقبل المدرسة بأمتار توقفت عقار الساعة عند السابعة و أربعون دقيقة وكانت ساعة نهاية الابتسامة والضحكات صدمتهم سيارة نقل و أودت بحياتهم لم يتبقى منهم سوى حقائب بداخلها أدواتهم المدرسية و السندوتشات وفر قائد السيارة بالفرار .

قلوب توقفت قبل أن تنطق

ومع هدوء ساعات الصباح تعالت الصرخات بين أهالي المنطقة ولكن قد فارق الصغار الحياة ومع تعالي الصرخات حتى أن وصلت إلى منزل الضحايا الصغار قلوب توقفت قبل أن تنطق وأرجل ارتجفت وهي تركض إلى المكان ليجدوا أبنائهم ملقا على أجسادهم قطع القماش لم يصدوا أنهم رحلوا فظلوا يصرخون بأسمائهم قوم يا طارق قوم يا جمال قومي يا بسمة ولكن نداءات لم تجد المجيب وقتها أيقنوا أنهم أصبحوا من الذكريات.

احضروا النعوش وألبسوهم الأكفان

وأمام مشرحة مستشفى علوان جلس الجد والأبناء تغمر أعينهم الدموع آملين أن يكونوا في كابوس منتظرين خبر النجاة ولكن خاب أملهم وأيقنوا انه خبر اليقين بوفاة الصغار واحضروا النعوش وألبسوهم الأكفان وحملوهم إلى مقابر القرية لكتب السطور الأخيرة في حياة الصغار " طارق وجمال وابنة عمهم بسمة ".

عم الضحايا يروي تفاصيل الحادث

و قال نجل عم والد الضحايا: إن أبناء أولاد عمي كانوا في طريقهم الى مدرستهم بعزبة أبو القاسم يذهبوا يوميا إليها سيرا على جانب الطريق واثناء سيرهم تصادف مرور سيارتين نقل وتوك توك وسيارة أخرى تابعة للمحافظة انحرف عن الطريق وصدم الصغار وتوفوا في الحال وتركهم وفر هاربا.



و أضاف جد الضحايا: ان حفيده " طارق " كان يذهب يوميا في الصباح لتوصيل شقيقه " جمال " وابنة عمه " بسمه " الى مدرستهم وبعدها يتوجه الى مدرسته واثناء سيرهم دهستهم السيارة ولم يتوقف السائق تركهم على الرصيف وفر هاربا حتى لم يفكر في إنقاذهم وفضل الهرب .

و كان اللواء وائل نصار مدير أمن أسيوط، قد تلقى إخطارًا من مأمور مركز شرطة أسيوط، يفيد ورود بلاغا من غرفة عمليات النجدة، بوقوع حادث دهس سيارة نقل 3 تلاميذ اثناء ذهابهم الى مدارسهم بعزبة أبو القاسم التابعة لقرية منقباد بمركز أسيوط ما أسفر عن مصرعهم.

إنتقل إلى موقع الحادث ضباط المركز والإسعاف وتبين من المعاينة والفحص مصرع كلا من " طارق أحمد عبد المجيد " 14 عامًا، وشقيقه، " جمال أحمد عبد المجيد " 2 عاما، ونجلة عمهما " بسمة محمود عبد المجيد " 12 عاما أثناء عبورهم الطريق إلى مدرستهم بمنطقة عزبة أبو القاسم التابعة لقرية منقباد.

و تم نقل الجثامين إلى مشرحة مستشفى علوان تحت تصرف النيابة العامة التي باشرت التحقيقات واتخذت الإجراءات اللازمة لكشف ملابسات الواقعة وضبط قائد السيارة الهارب.