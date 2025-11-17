كانوا رايحين المدرسة.. تشييع جثامين 3 تلاميذ صدمتهم سيارة بأسيوط

شيع أهالي قرية منقباد بمحافظة أسيوط، اليوم الإثنين، جثامين 3 تلاميذ، بينهم شقيقان، إثر تعرضهم لحادث دهس بسيارة أثناء عبورهم الطريق بعزبة أبو القاسم التابعة لقرية منقباد. وتجمع المئات من أهالي أمام مشرحة مستشفى علوان لحظة استلام الجثامين لتشييعها إلى مثواها الأخير في مقابر العائلة، حيث حملت النعوش على الأعناق وسط دموع الحزن والأسى.

وكانت الاجهزة الامنية بمحافظة أسيوط القت القبض على السائق المتسبب في مصرع 3 تلاميذ بينهم شقيقان اثناء عبورهم الطريق بعزبة أبو القاسم التابعة لقرية منقباد بمحافظة أسيوط.

كان اللواء وائل نصار مدير أمن أسيوط، قد تلقى إخطارًا من مأمور مركز شرطة أسيوط، يفيد ورود بلاغا من غرفة عمليات النجدة، بوقوع حادث اصطدام سيارة ملاكي ب 3 أطفال بطريق بني غالب/ منقباد بعزبة أبو القاسم ما أسفر عن مصرعهم .

إنتقل إلى موقع الحادث ضباط المركز والإسعاف وتبين من المعاينة والفحص مصرع كلا من " بسمة . م . ع " 10 أعوام، و " طارق . أ . ع " 14 عامًا، وشقيقه، " جمال . أ . ع " 12 عامًا، وتم نقل الجثامين إلى مشرحة مستشفى علوان تحت تصرف النيابة العامة التي باشرت التحقيقات واتخذت الإجراءات اللازمة لكشف ملابسات الواقعة وضبط قائد السيارة الهارب.